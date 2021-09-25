Сб, 25.09.2021
Мы ясно видим, что в других странах ограничения соблюдаются, а в Латвии - нет, и, на мой взгляд, не было никаких попыток как-то контролировать эти ограничения. Уга Думпис, инфектолог.
Уга Думпис, инфектолог.

Дистанционное обучение затронуло уже 39 школ Риги

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Из-за Covid-19 на дистанционное обучение пришлось перейти ученикам 39 муниципальных школ Риги, сообщили LЕТА в столичном управлении образования, культуры и спорта.

Всего в рижских школах дистанционно обучаются 88 классов.

Covid-19 обнаружен в семи дошкольных учреждениях, в семи группах.

Причиной, по которой школьные классы или группы детского сада получают статус контактного лица и попадают на карантин, являются болезни как учеников, так и педагогов.

В школах из-за болезни учителя на карантине находятся 13 классов из трех школ, а в дошкольных учреждениях - две группы из двух детских садов.


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