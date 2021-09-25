Нателла Крапивина объяснила причину расторжения контракта с Лободой
39-летняя продюсер Нателла Крапивина в эфире программы "Кино в деталях" на канале СТС заявила, что вскоре вернется в шоу-бизнес, но с Лободой она все равно работать не будет.
39-летняя продюсер Нателла Крапивина в эфире программы "Кино в деталях" на канале СТС заявила, что вскоре вернется в шоу-бизнес, но с Лободой она все равно работать не будет.
"Я объявила, что заканчиваю с Лободой и ухожу, потому что Света была моим единственным артистом на протяжении многих лет. Но уйти совсем я не могу", - сказала она.
Крапивина объяснила, что ей просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% ее времени.
"Я так жить больше не готова. Хочу заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым", - сказала продюсер.
Нателла отметила, что скоро создаст музыкальный лейбл и будет помогать начинающим музыкантам. Кроме того, она хотела бы заниматься кино.
Напомним, ранее Крапивина раскритиковала выступление Филиппа Киркорова и рэпера Давы на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". Продюсер заявила, что их номер - "паноптикум в чистом виде" и что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".
Она также добавила, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов", а до Лободы остальным музыкантам "как Роскосмосу до Илона Маска", и зареклась в будущем посещать музыкальные премии, так как ей стыдно за других звезд.
После этого Нателла Крапивина расторгла контракт со Светланой Лободой.