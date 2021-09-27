Видео ⟩ Неуемная энергия, музыка и драйв. Раиса Смирнова о детстве и котиках по жизни

Одним словом, Раиса - это… энергия! В день ее рождения делимся частичкой ее энергии с вами, дорогие читатели и друзья RUS TVNET!

Говорят, все мы родом из детства. В этом видео приглашаем окунуться в детство лучшего редактора раздела "Звезды" на портале RUS TVNET. В нем Раиса рассказывает:

о месте, в котором родилась и прожила 17 лет;

почему главным развлечением детворы ее района было бежать смотреть на пожары;

как она таскала дрова в мешке, чтобы растопить дома печь;

как папа заливал во дворе каток и она покоряла коньки, которые были в доме благодаря маме, занимавшейся фигурным катанием, и папе-хоккеисту;

об импровизированных вечерах, на которых она с друзьями собирала деньги за свои выступления;

откуда у нее такая любовь к котикам. Сегодня она очень часто называет людей котиками, а они - ее;

о группе Twins Peek, менеджером и концертным директором которой она была восемь лет, обкатав вместе с ними много городов Европы.

Вишенка на торте - в видео Раиса и поет, погружая во времена, когда хитом была песня Натали "Ветер с моря дул".

И еще немного фотофактов о Раисе, которые остались за кадром!

Раиса настоящий неформал и очень любит людей совершенно разных. Сама она, например, в прошлом была готом:

За ее плечами и музыкальная карьера. Вот, например, кадр ее встречи с музыкантами из ее первой группы, название которой она уже и сама не помнит. "Возможно, это была группа Elfien Lire, что-то такое. Год 2007-й, пытались играть готик-метал", - вспоминает Раиса.

А вот и музыканты из группы Twins Peek, менеджером и концертным директором которой Раиса была восемь лет:

Сегодня Раиса - человек, который приходит первым и уходит последним из клуба Melnā Piektdiena. За шесть лет в должности арт-директора клуба он стал для нее практически домом:

У Раисы есть опыт работы и на радио:

И даже на телевидении - на этом кадре первые телевизионные шаги Раисы:

А еще Раиса откровенно говорит о рассеянном склерозе, с которым знакома не понаслышке. Она выступает на конференциях по этой теме, в том числе международных:

И это точно еще не все, но продолжать можно бесконечно - настолько Раиса многогранная, яркая и энергичная!