Видео ⟩ Неуемная энергия, музыка и драйв. Раиса Смирнова о детстве и котиках по жизни
"Раиса - это неуемная энергия, множество историй и дверь в мир тяжелой музыки", "Раиса - это "В чем фишка?", "Раиса - это улыбка, которая встречает тебя на работе и всегда готова поделиться новыми интересными историями", "Раиса - это человек, который очень любит то, чем занимается", "Раиса - это селфи, селфи, селфи", "Раиса - это чутко проницательная болтушка с харизмой, приносящая радость и добро окружающим", "Раиса - это, когда ты в отпуске в солнечной Испании, но встаешь в субботу в 9 утра и пишешь новости о звездах, потому что хочется. Удивляет (или уже нет) ее трудоспособность и поток идей", "Раиса - это рок, Раиса - это драйв, Раиса - просто песня!". Все это слова коллег о Раисе Смирновой - редакторе раздела "Звезды" на RUS TVNET.