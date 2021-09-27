Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Видео ⟩ Неуемная энергия, музыка и драйв. Раиса Смирнова о детстве и котиках по жизни

"Раиса - это неуемная энергия, множество историй и дверь в мир тяжелой музыки", "Раиса - это "В чем фишка?", "Раиса - это улыбка, которая встречает тебя на работе и всегда готова поделиться новыми интересными историями", "Раиса - это человек, который очень любит то, чем занимается", "Раиса - это селфи, селфи, селфи", "Раиса - это чутко проницательная болтушка с харизмой, приносящая радость и добро окружающим", "Раиса - это, когда ты в отпуске в солнечной Испании, но встаешь в субботу в 9 утра и пишешь новости о звездах, потому что хочется. Удивляет (или уже нет) ее трудоспособность и поток идей", "Раиса - это рок, Раиса - это драйв, Раиса - просто песня!". Все это слова коллег о Раисе Смирновой - редакторе раздела "Звезды" на RUS TVNET.

Одним словом, Раиса - это… энергия! В день ее рождения делимся частичкой ее энергии с вами, дорогие читатели и друзья RUS TVNET!

Говорят, все мы родом из детства. В этом видео приглашаем окунуться в детство лучшего редактора раздела "Звезды" на портале RUS TVNET. В нем Раиса рассказывает:

  • о месте, в котором родилась и прожила 17 лет;
  • почему главным развлечением детворы ее района было бежать смотреть на пожары;
  • как она таскала дрова в мешке, чтобы растопить дома печь;
  • как папа заливал во дворе каток и она покоряла коньки, которые были в доме благодаря маме, занимавшейся фигурным катанием, и папе-хоккеисту;
  • об импровизированных вечерах, на которых она с друзьями собирала деньги за свои выступления;
  • откуда у нее такая любовь к котикам. Сегодня она очень часто называет людей котиками, а они - ее;
  • о группе Twins Peek, менеджером и концертным директором которой она была восемь лет, обкатав вместе с ними много городов Европы.

Вишенка на торте - в видео Раиса и поет, погружая во времена, когда хитом была песня Натали "Ветер с моря дул".

И еще немного фотофактов о Раисе, которые остались за кадром!

Раиса настоящий неформал и очень любит людей совершенно разных. Сама она, например, в прошлом была готом:

За ее плечами и музыкальная карьера. Вот, например, кадр ее встречи с музыкантами из ее первой группы, название которой она уже и сама не помнит. "Возможно, это была группа Elfien Lire, что-то такое. Год 2007-й, пытались играть готик-метал", - вспоминает Раиса.

А вот и музыканты из группы Twins Peek, менеджером и концертным директором которой Раиса была восемь лет:

Сегодня Раиса - человек, который приходит первым и уходит последним из клуба Melnā Piektdiena. За шесть лет в должности арт-директора клуба он стал для нее практически домом: 

У Раисы есть опыт работы и на радио:

И даже на телевидении - на этом кадре первые телевизионные шаги Раисы:

А еще Раиса откровенно говорит о рассеянном склерозе, с которым знакома не понаслышке. Она выступает на конференциях по этой теме, в том числе международных:

И это точно еще не все, но продолжать можно бесконечно - настолько Раиса многогранная, яркая и энергичная!

Поэтому - скорее включайте видео!


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