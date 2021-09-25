Экстремальная погода и "зеленое" Рождество. С какими изменениями климата Латвия может столкнуться в будущем?

Прошлое лето стало самым жарким в истории метеонаблюдений, сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). Портал Apollo.lv связался с Даце Гайле, аналитиком данных отдела прогнозов и климата Отдела климатического и численного моделирования LVĢMC, чтобы узнать, какие изменения климата могут "навестить" Латвию в ближайшем и отдаленном будущем. Нас также интересовало, какие экстремальные природные явления в Латвии могут стать более регулярными и интенсивными.

Какие значительные изменения климата могут произойти в Латвии в ближайшие годы?

"В принципе, в ближайшие годы мы могли бы испытать те же проявления изменения климата, которые происходят сейчас - прошедшее лето действительно было экстремальным, поскольку оказалось самым жарким в истории метеонаблюдений с 1924 года", - рассказала Apollo.lv Гайле.

Это означает, что такого рода экстремальные погодные условия ожидаются не только в ближайшие годы, но и до конца 21 века. Прогнозы указывают, что такие погодные условия могут стать более частыми и интенсивными.

"Это правда, что температура воздуха повышается, и в результате, к примеру, в случае сильной продолжительной засухи, могут вспыхнуть масштабные лесные пожары", - поясняет эксперт LVĢMC.

Галерея: Лето 2021 года в Латвии

Эксперт провела параллели с 2018 годом, т.к. тогда также было очень жаркое лето. Май и июнь были очень засушливыми и привели к обширным лесным пожарам. В результате пострадал аграрный сектор, а из-за сильной жары и засухи и даже было объявлено чрезвычайное положение.

Аналогичные прогнозы есть и по поводу наводнений - ведутся наблюдения, и прогнозы предполагают, что они могут стать шире и интенсивнее.

"Например, летом 2017 года, 23 и 24 августа, в Латгале были очень сильные дожди, которые вызвали сильные наводнения, в том числе оказались затоплены большие сельскохозяйственные угодья и дороги", - рассказывает Гайле Apollo.lv.

Иллюстративное фото ФОТО: Apollo.lv kolāža

Она добавила, что этим летом, например, в Лиелпечи в Янову ночь прошел очень сильный дождь, и за несколько часов выпало 69 миллиметров дождя, что очень много - почти месячная июньская норма для Лиелпечи (79 мм).

"Это что-то экстремальное, когда за пару часов выпало так много осадков. Прогнозируется, что в будущем такие внезапные и интенсивные осадки будут становиться все более и более регулярными", - объясняет аналитик.

Могут ли экстремальные природные явления в будущем усилиться?

Эксперт ответил утвердительно, отметив, что уже сегодня природные явления, особенно экстремальные, становятся более интенсивными и регулярными.

К примеру, если заглянуть в историю, торнадо в Латвии не были широко распространенным явлением, но в последние годы они берут свое и наблюдаются все чаще.

"В этом столетии было несколько мощных торнадо. Недавно самый сильный из зарегистрированных торнадо случился в 2002 году, когда даже были человеческие смерти", - сказала Гайле.

Однако совсем недавно, в июле 2019 года, в Балвском крае было разрушено несколько домов. Данных LVĢMC о торнадо меньше, потому что они являются локальными явлениями. В случае, если смерч "не попадает" в наблюдательную станцию LVĢMC, центр не может определить силу урагана.

Галерея: Дожди в Риге

"В будущем прогнозируется, что это природное явление также станет более регулярным и интенсивным, конечно, не так, как его показывают в фильмах", - объясняет Гайле.

В июне 2021 года в Чехии и Бельгии были зафиксированы случаи торнадо, которые нанесли значительный ущерб, а также унесли человеческие жизни.

В Бельгии через город Борен пронесся торнадо, в результате чего были разрушены десятки зданий, а 17 человек получили легкие травмы. Было повреждено 92 здания, а около десяти домов перестали быть пригодными для жилья.

В результате урагана в Чехии шесть человек погибли и сотни получили травмы. Ураган возник в то время, когда по всей стране были грозы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб семи городам и деревням. Были разрушены здания и автомобили, выкорчеваны деревья и повреждены линии электропередач.

Галерея: Результат урагана в Чехии

С торнадо начался и град, который был с размером теннисного мяча. Без электроснабжения также остались более 40 000 домохозяйств.

"В данном случае ураган был намного сильнее и разрушительнее, потому что он поразил города, где проживало много людей и за ним можно было наблюдать. В Латвии ураганы тоже наблюдались, только в наших городах они не были такими сильными", - говорит эксперт LVĢMC.

Именно по этой причине люди не так сильно ощущают присутствие торнадо. В качестве примера Гайле упоминает лесников, которые, идя в лес, замечают, что деревья вырваны с корнем.

Зима, весна, лето и осень - какую погоду можно ожидать в каждое время года?

Общая тенденция показывает, что к концу 21 века среднегодовая температура воздуха в Латвии повысится. Эта тенденция также прогнозируется по временам года.

Ilustratīvs attēls. ФОТО: Apollo.lv kolāža

"Конечно, сразу возникает вопрос - зима 2021 года была достаточно холодной и снежной, но, честно говоря, не была такой уж и экстремальной. Эта зима была самой холодной с 2012/2013 года, но на самом деле средняя температура воздуха была выше нормы", - поясняет эксперт LVĢMC.

Гайле отметила, что тенденции указывают на то, что зимой в будущем может быть меньше снега и ожидается "зеленое" Рождество, но это не меняет того факта, что могут быть и холодные периоды.

Аналогичная ситуация и с летом - то, что лето 2021 года было жарким, не означает, что следующее станет еще теплее. "Это означает, что летом будут более прохладные периоды, когда мы сможем "отдохнуть" от этих волн жары".

Тенденции также показывают, что минимальная температура воздуха растет больше всего, а весной прогнозируется резкое повышение температуры воздуха.