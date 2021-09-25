В Сомали в результате взрыва возле президентского дворца погибли восемь человек

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.

Взрыв произошел в одном километре от Villa Somalia, президентского дворца.

Бомба взорвалась, когда полиция остановила машину для проверки безопасности.

Джихадистская группа "Аш-Шабааб" взяла на себя ответственность за нападение.

"Моджахеды осуществили эту кровопролитную операцию, атаковав главный блокпост президентского дворца. Во время нападения в этом районе находились командиры и официальные лица-отступники", - говорится в заявлении.