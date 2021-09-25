Современная классика: художница из Польши рисует известные картины с роботами вместо людей

Роботы Boston Dynamics - человекоподобный робот Atlas и робопес Spot.

Художница изобразила часть фрески Микеланджело "Сотворение Адама", на которой две механические руки тянутся друг к другу.

Еще одной ключевой работой стала реплика "Витрувианского человека" Леонардо да Винчи с роботом Atlas. Кстати, каждую работу можно посмотреть через дополненную реальность. При наведении на них камеры смартфона на экране появляются анимированные персонажи.

Пилат уже давно занимается живописью и имеет художественное образование, но до 2016 года она рисовала более привычные портреты и иллюстрации. Раньше работы девушки не пользовались спросом - картины не выставлялись в галереях и с трудом продавались. Однако в какой-то момент их заметил коллекционер, который впоследствии помог сформировать стиль художницы.

Эксперт не оценил готовые работы Пилат, но отметил ее манеру рисования. Он предложил ей нарисовать предмет из его коллекции - красную пожарную сигнализацию. Такая необычная работа привлекла больше внимания к художнице, и она стала чаще рисовать механизмы и технику, что помогло ей начать зарабатывать на творчестве.

"В каком-то смысле, рисование машин позволило мне стать ближе к людям", - говорит художница.