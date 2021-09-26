Видео ⟩ Неудачный день для пьяного шофера: электрошок, сломанная лодыжка и несколько уголовных дел

В минувший четверг, 16 сентября, незадолго до 16:00 сотрудники муниципальной полиции были отправлены на Рижскую объездную дорогу, по которой в направлении Кекавы ехал представляющий опасность для окружающих водитель. Его машину можно было легко узнать по отсутствующему бамперу, поэтому полиция быстро остановила его.

Уже после первого устного контакта стало ясно, что водитель мог употреблять наркотические вещества и вел себя ненадлежащим образом.

Он без просьбы вышел из машины и вел себя неадекватно.

Изучение личных данных мужчины показало, что у него нет водительских прав. Их его уже лишили за вождение в нетрезвом виде.

Когда мужчина начал вести себя агрессивно, обзываться и повредил полицейскую машину, полицейским пришлось применить электрошокер. Позже водитель Audi стал жаловаться на плохое самочувствие, из-за чего бригада медиков отвезла его в медицинское учреждение.

Однако там мужчина решил не задерживаться надолго и, чтобы избежать ответственности, выпрыгнул из окна второго этажа, но сломал себе лодыжку.

Он был задержан и доставлен в место содержания под стражей, где против него было возбуждено несколько уголовных и административных дел.