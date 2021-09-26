Павел Прилучный рассказал о предпочтениях в сексе

Павел Прилучный и Дарья Мельникова исполнили главные роли в драме "Соври мне правду". Актеры сыграли так убедительно, что поклонники приписали артистам роман во время съемок.

"Не замечал, что что-то может приесться, можно и без экспериментов, главное, чтобы партнеру нравилось. Все будет ярко в любом случае. Тело ни при чем, оно может быть какое угодно. Здесь важны внутренние составляющие", - сказал журналистам 33-летний актер.

Прилучный заметил, что для него в сексе важна душа, иначе все превращается в "мясную историю". А кроме того, несмотря на брутальный вид, внутри он самый настоящий романтик.

Кстати, фолловеры подозревают, что Павел сейчас снова один, ведь он не делится в соцсетях снимками со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. На вопросы СМИ о личной жизни актер не отвечает.

О том, что звездная пара рассталась, заговорили подписчики Карпович в мае 2021 года после ее публикации в Instagram. Мирослава тогда появилась на снимке в черной вуали и без кольца на пальце, которое, по слухам, подарил ей именно Прилучный. Фото актриса сопроводила размышлениями о жизни.

"Вопрос всем: вот попытайтесь хорошенько вспомнить тот самый переломный момент, когда вы обрели веру в себя как в красивого человека, добивающегося своей цели?" - спросила актриса у фолловеров.