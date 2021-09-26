Осенью риск столкнуться с животным на дороге - наиболее велик. Как обезопасить себя?

Как ведут себя животные?

В компании сообщили, что у лосей и оленей сейчас время гона, в то время как более мелкие лесные обитатели ищут пищу и чаще выходят близко к дорогам, поэтому водителям нужно быть особенно осторожными и в течение дня.

В LVC, ссылаясь на председателя правления Латвийского союза охотников Яниса Бауманиса, напомнили, что первые месяцы осени - это время, когда людям нужно быть очень осторожными как при управлении автомобилем, так и во время прогулок в лесу. Лось и благородный олень много передвигаются и не обращают внимания на автомобили и людей.

Во время гона лесные животные могут переходить дорогу не только в сумерках, но и утром и днем.

На что обращать внимание?

Обычно в местах, где лесные животные часто переходят дорогу, есть соответствующие дорожные знаки, но водители, как правило, их игнорируют. Животные чаще встречаются в местах, где луга и поля граничат с лесом или где с одной стороны находится лес, а с другой - возделываемые поля, например, кукурузные. Животные переходят дорогу, чтобы покормиться в поле. Водителям также следует соблюдать осторожность в лесных массивах и на участках дорог с небольшим расстоянием между обочиной дороги и деревьями или кустами. Данные Государственной лесной службы также показывают, что столкновения с животными чаще происходят в местах, где река находится близко к дороге.

"Однако не только крупные лесные животные выбегают на дорогу - осенью активизируются и мелкие звери. Например, лисиц и енотовидных собак привлекают трупы ранее сбитых и еще не убранных животных, которые становятся их пищей", - сказал Бауманис.

Что делать?

По словам Бауманиса, в случае, если водитель заметил на обочине дороги или на дороге лесного зверя, необходимо снизить скорость, но нельзя выполнять быстрые маневры. "Если животное не уходит, вы можете попытаться подать звуковой сигнал или очень медленно объехать его по встречной полосе, если другие машины не приближаются, но

ни в коем случае не следует делать быстрых движений",

- отметил Бауманис.

В LVC напомнили, что в случае ДТП с животным, в котором есть пострадавшие и транспортное средство не может продолжить поездку, следует позвонить в полицию по телефону 110. Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать место происшествия, поскольку такая ситуация считается дорожно-транспортным происшествием.

С другой стороны, если в аварии не пострадали люди и транспортному средству не причинено таких повреждений, которые помешали бы ему продолжать движение, о происшествии нужно информировать Государственную службу леса. При этом если водитель хочет получить какую-то компенсацию от страховщика, то в любом случае необходимо вызвать полицию.