Возможные схемы на производстве: влиятельный бизнесмен финансирует проект, а LAD нарушений не видит

Пять лет назад Служба поддержки села выделила 2,2 миллиона долларов на строительство завода по производству рыбной муки недалеко от Валдемарпилса. Судя по бумагам, все было нормально - получателем была ассоциация рыбаков. Однако не исключено, что проект реализовывался в интересах других влиятельных предпринимателей, которым поддержка не полагалась.

Об этом знали и в Министерстве земледелия, и в Службе поддержки села. Там было получено тревожное сообщение, однако проверка завершилась безрезультатно.

Уже несколько лет здесь, в Урлавской волости Талсинского края, работает современный завод по производству рыбной муки. Его построили на европейские деньги, добытые по хитрой схеме. Служба поддержки села закрывала глаза на подозрительные операции.

Рыбная мука и рыбий жир производятся из отходов переработанной рыбы или рыбы, непригодной для употребления в пищу. Из четырех тонн сырья получается тонна муки и еще жир. Это прибыльный бизнес. Фабрика покупает сырье по 200 евро за тонну, а продает муку по семь тысяч.

До 2016 года в Латвии был один завод по производству рыбной муки. Он принадлежит компании Venta FM, которая входит в холдинг AgroLat, принадлежащий семье влиятельных предпринимателей Пашкаускасов. У нее 38 агропродовольственных предприятий с оборотом в сотни миллионов.

Venta FM смогла удержать закупочные цены на низком уровне из-за большого количества сырья и слабой конкуренции.

В 2016 году ассоциации рыбоперерабатывающих предприятий имели возможность подать заявку на европейскую поддержку для строительства еще одного завода по производству рыбной муки. Подали заявки два заявителя. Европейские деньги, почти два с половиной миллиона евро, были выиграны Курземской организацией по производству рыболовства.

Ройские рыбаки и переработчики рыбы объединились в Курземские рыбохозяйственные производственные организации. Им управляют братья Лаурис и Ансис Ингер, владельцы рыбацкой фермы Irbe.

Данные Lursoft показывают, что ройский проект профинансировал Agrolats Holding, владелец производителя рыбной муки Venta FM. Зарегистрирован коммерческий залог на 8 млн 400 тыс. евро. Завод построен на земле, принадлежащей Roja CL. Контролирует его владелец Agrolat Holdings - семья Пашкаускасов.

Компании Agrolats не могли претендовать на европейские деньги, так как они предназначались только для ассоциаций рыбаков.

С самого начала проекта в 2016 году возникли подозрения, что настоящим драйвером проекта является Agrolats Holdings. Национальная организация рыбоводов, неоднократно пыталась сообщить об этом Службе поддержки села. В то время его возглавлял Инарийс Войтс.

В январе в Службу поддержки села обратится человек, у которого есть документы и контракты, подготовленные для подписания, которые показывают решающую роль лиц, связанных с Agrolat, на новом заводе.

Фрагмент из договора: "Соглашение об установлении общих правил сотрудничества при реализации проекта" [12] ОРГАНИЗАЦИЯ гарантирует, что ROJAI CL имеет преимущественное право покупки всех произведенных продуктов. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право продавать произведенную продукцию третьей стороне только в том случае, если это было письменно согласовано с ROJA CL. [15] Если ОРГАНИЗАЦИЯ не соблюдает положения данной главы, ROJA CL имеет право немедленно отклониться от процедуры оплаты, указанной в соглашении о кредитной линии (займе), и вернуть все выданные средства.

Информатор отправил договоры в Службу поддержки села в качестве доказательства. Они предусматривают, что завод переходит в собственность кредитора после периода надзора.

Только Служба поддержки села может проверить, подписаны ли контракты и что схема работает. Была проведена проверка, но ничего подозрительного не было обнаружено.

Служба считает, что получение кредита у конкурента и строительство завода на принадлежащей ему земле ничего не доказывает. Потому что согласно документам реальным бенефициаром является ассоциация рыбаков.