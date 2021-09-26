Вс, 26.09.2021
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Уга Думпис, инфектолог.

Возможные схемы на производстве: влиятельный бизнесмен финансирует проект, а LAD нарушений не видит

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Служба поддержки села при Министерстве земледелия не только распределяет европейские фонды в сельское хозяйство и рыболовство, ее задача - контролировать, инвестируют ли бенефициары в соответствии с требованиями. Если служба обнаружит неполадки, он должен вернуть деньги. Однако не ко всем предпринимателям служба одинаково строга, сообщает передача Nekā personīga.

Пять лет назад Служба поддержки села выделила 2,2 миллиона долларов на строительство завода по производству рыбной муки недалеко от Валдемарпилса. Судя по бумагам, все было нормально - получателем была ассоциация рыбаков. Однако не исключено, что проект реализовывался в интересах других влиятельных предпринимателей, которым поддержка не полагалась.

Об этом знали и в Министерстве земледелия, и в Службе поддержки села. Там было получено тревожное сообщение, однако проверка завершилась безрезультатно.

Уже несколько лет здесь, в Урлавской волости Талсинского края, работает современный завод по производству рыбной муки. Его построили на европейские деньги, добытые по хитрой схеме. Служба поддержки села закрывала глаза на подозрительные операции.

Рыбная мука и рыбий жир производятся из отходов переработанной рыбы или рыбы, непригодной для употребления в пищу. Из четырех тонн сырья получается тонна муки и еще жир. Это прибыльный бизнес. Фабрика покупает сырье по 200 евро за тонну, а продает муку по семь тысяч.

До 2016 года в Латвии был один завод по производству рыбной муки. Он принадлежит компании Venta FM, которая входит в холдинг AgroLat, принадлежащий семье влиятельных предпринимателей Пашкаускасов. У нее 38 агропродовольственных предприятий с оборотом в сотни миллионов.

Venta FM смогла удержать закупочные цены на низком уровне из-за большого количества сырья и слабой конкуренции.

В 2016 году ассоциации рыбоперерабатывающих предприятий имели возможность подать заявку на европейскую поддержку для строительства еще одного завода по производству рыбной муки. Подали заявки два заявителя. Европейские деньги, почти два с половиной миллиона евро, были выиграны Курземской организацией по производству рыболовства.

Ройские рыбаки и переработчики рыбы объединились в Курземские рыбохозяйственные производственные организации. Им управляют братья Лаурис и Ансис Ингер, владельцы рыбацкой фермы Irbe.

Данные Lursoft показывают, что ройский проект профинансировал Agrolats Holding, владелец производителя рыбной муки Venta FM. Зарегистрирован коммерческий залог на 8 млн 400 тыс. евро. Завод построен на земле, принадлежащей Roja CL. Контролирует его владелец Agrolat Holdings - семья Пашкаускасов.

Компании Agrolats не могли претендовать на европейские деньги, так как они предназначались только для ассоциаций рыбаков.

С самого начала проекта в 2016 году возникли подозрения, что настоящим драйвером проекта является Agrolats Holdings. Национальная организация рыбоводов, неоднократно пыталась сообщить об этом Службе поддержки села. В то время его возглавлял Инарийс Войтс.

В январе в Службу поддержки села обратится человек, у которого есть документы и контракты, подготовленные для подписания, которые показывают решающую роль лиц, связанных с Agrolat, на новом заводе.

Фрагмент из договора:

"Соглашение об установлении общих правил сотрудничества при реализации проекта"

[12] ОРГАНИЗАЦИЯ гарантирует, что ROJAI CL имеет преимущественное право покупки всех произведенных продуктов. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право продавать произведенную продукцию третьей стороне только в том случае, если это было письменно согласовано с ROJA CL.

[15] Если ОРГАНИЗАЦИЯ не соблюдает положения данной главы, ROJA CL имеет право немедленно отклониться от процедуры оплаты, указанной в соглашении о кредитной линии (займе), и вернуть все выданные средства.

Информатор отправил договоры в Службу поддержки села в качестве доказательства. Они предусматривают, что завод переходит в собственность кредитора после периода надзора.

Только Служба поддержки села может проверить, подписаны ли контракты и что схема работает. Была проведена проверка, но ничего подозрительного не было обнаружено.

Служба считает, что получение кредита у конкурента и строительство завода на принадлежащей ему земле ничего не доказывает. Потому что согласно документам реальным бенефициаром является ассоциация рыбаков.

В 2016 и 2017 годах проект Курземской организации промысловых производителей получил необычно высокую оценку. Продлены сроки реализации проекта, изменен правила Кабинета Министров, чтобы это объединение имеет право на поддержку.


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