Где в Латвии искать золотую осень? 5 красивых городов (и никакой Сигулды)

Огре

В Огре расположен красивейший природный парк "Синие горы Огре", о котором мы писали уже множество раз. Самое живописное место - смотровая площадка на крутом берегу, на восточной стороне карьера. Ее высота составляет 27 метров, что обеспечивает отличный вид на округу.

Однако это далеко не единственное место, способное порадовать отдыхающих.

Солнечный осенний день - отличное время, чтобы прогуляться по пешеходной улице Бривибас, на которой частично сохранилась историческая застройка. После воссоединяться с природой отправляйтесь на променад вдоль речки Огре. Через нее перекинуты два пешеходных моста, и оба любимы как местными жителями, так и гостями - с обоих берегов и мостов открываются живописнейшие виды.

Но в Огре есть еще одно классное место для прогулок, которое не сразу приходит на ум приезжим (местные это место любят и с неохотой рассказывают о нем туристам) - парк Lazdukalni, более известный всем под неофициальным названием парк Шпаковского. По легенде когда-то здесь располагалось святилище, куда люди приходили ради исцеления от разных болезней. Сегодня это одно из самых красивых мест для прогулок, приятного времяпрепровождения и отдыха от повседневных проблем и забот.

Саласпилс - Остров Доле

По мере того как лето и сезон самого красочного цветения постепенно заканчиваются, в Национальном ботаническом саду появляются осенние краски.

Здесь находится крупнейшая в Балтии коллекция растений - более 14 000 разновидностей. Именно поэтому Национальный ботанический сад в Саласпилсе великолепен в любое время года.

После отправляйтесь на остров Доле - природный парк площадью 1044 га. Кстати говоря, полуостров Доле когда-то был самым большим островом Даугавы, а полуостровом он стал после строительства Рижской ГЭС. Плюсов у этого места вагон и маленькая тележка - музей Даугавы, расположившийся в замке XIX века, чудесный вид на реку и много обустроенных мест для привала с чаем из термоса. Для интересующихся - возле замка расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород.

Кулдига

Кулдига похожа на городок из сказок - узкие улочки, черепичные крыши и старинные здания. А теперь прибавьте к этой красоте оттенки осенней листвы - не влюбиться в эти края у вас вряд ли получится.

Что посмотреть в Кулдиге? Гордость города - водопад Вентас румба, который является самым широким в Европе (249 м). Осенью его преодолевает лосось, который идет на нерест, а с моста и берегов открывается живописный вид.

Не забудьте также прогуляться по Старому городу и Ратушной площади, а также дойти до водопада на Алекшупите.

Юрмала - Кемери

Уже этим летом завершились масштабные работы по реконструкции и реставрации в культурно-историческом парке Кемери. Полностью восстановили исторический облик 91-летней водонапорной башни, реконструировали 12 мостиков через речку Вершупите, отремонтировали ротонду на "Острове любви".

Кроме того, в парке было посажено более 5000 ярких роз и гортензий, а также более 19 тысяч многолетних растений.