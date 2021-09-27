Пн, 27.09.2021
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Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

"Побью и сломаю инвалидную коляску!": в Биерини людей пугает молодой человек с особыми потребностями

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "4. studijas" sižeta

В Риге, Биерини, на улице было совершено нападение на мужчину с ограниченными возможностями. Когда пострадавший написал о происшествии в социальных сетях, выяснилось, что в этом населенном пункте десятки пострадавших. В течение многих лет они подвергались как словесным оскорблениям, так и физическим и даже сексуальным нападениям. Однако в полицию о нападениях мало кто сообщал, рассказывает передача 4.studija на  LTV.

Жалуется на оскорбления и угрозы

Гунарс Грабинскис с рождения был человеком с особыми потребностями. А теперь он не только работает на оплачиваемой работе, но и благодаря современной инвалидной коляске может добираться туда, куда хочет.

Недавняя поездка закончилась для него довольно плохо - на него напал молодой человек с проблемами со здоровьем, которого в Биерини долгое время называли "особенным ребенком". Гунарс признается, что молодой человек неоднократно причинял ему боль. Впервые они познакомились на 25-м автобусном маршруте, который ведет из центра Риги в Марупе.

"Меня оскорбляли, что я бедный инвалид. Угрожали сломать коляску, побить и т.д.", - рассказал Гунарс

На этот раз парень попытался реализовать эти угрозы. Гунарс даже не успел возразить, как молодой человек уже сломал его электрическую инвалидную коляску.

Гунарс решил поделиться тем, что произошло в группе района Биерини в социальных сетях. К его собственному удивлению, оказалось, что местные жители годами страдали от нападений этого молодого человека. Благодаря его послужному списку лопнул "пузырь" негодования и гнева. Наконец, местные жители были готовы рассказать о том, как они себя чувствуют в этом районе.

Сексуальные оскорбления, внезапные приступы агрессии, домогательства, грубые ругательства

Жители Биерини боятся этого молодого человека. Но - в то же время понимают, что у него особые потребности.

Они не скрывают того, что за долгие годы были вынуждены даже научиться методам, как справиться с парнем во время агрессии - они либо угрожают, что расскажут все отцу, либо кричат - "Заткнись".

"Не же все в этом районе должны научиться обращаться с одним человеком, который будет вести себя так, как он хочет.

Так не должно быть. Кроме Гунарса, у нас в квартале есть еще три-четыре "инвалида-колясочника". Ну что, теперь на них будут нападать? Или на девочек... Будем ждать, пока какое-то несчастье не случится, да?", - говорят жители. 

4. studija связалась с мамой молодого человека. Однако она отказалась от комментария на камеру, заявив, что прямо сейчас была получена важная информация о проделках молодого человека и она будет работать с ним более тщательно, чтобы такие случаи больше не повторялись в Биерини. 

Молодой человек, поведение которого пугает жителей Биерини, живет в соседнем Марупе. Однако его любимое место деятельности - улица Териню - находится на территории Риги.

Никто в самоуправлении Марупе не жаловался на такие нападения, но местная социальная служба знает этого парня и его семью.

"Муниципальная социальная служба может предоставлять определенные социальные услуги, но следует понимать, что это возможно только в тех случаях, когда человек хочет сотрудничать, если он/она просит и знает, что ему это нужно. Чтобы к нам обратиться, нужно заявление и тогда мы можем предоставить либо услуги ассистента, если необходимо, либо услуги дневного центра, либо услуги пансионата", - сказала Илзе Жунде, специалист по связям с общественностью Марупской краевой думы.

В течение многих лет жители Биерини молчали о словесных нападках и унижениях. Они не пытались проинформировать ответственные органы, такие как полиция, возможно, потому, что родители мальчика очень хорошо известны в обществе. Так что молодой человек так и не был привлечен к ответственности. Однако даже после того, как было написано заявление в Государственную полицию о том, что девушка была облита напитком и словесных оскорблениях, сотрудники правоохранительных органов оказались бессильны, потому что из-за проблем со здоровьем молодой человек не мог быть наказаны в административном порядке.

Лива Вейхерте, глава Латвийской ассоциации синдрома Дауна, утверждала, что само общество провоцирует людей, которые ведут себя по отношению к таким людям по-другому из-за болезни. "Потому что люди ежедневно относятся к ним более агрессивно; к сожалению, это также означает, что они ежедневно сталкиваются с агрессией и негативом в 99% случаев.

Постепенно они становятся более агрессивными. Они действительно не понимают, почему с ними так обращаются. Они защищаются, как могут, так что ситуация такая", - пояснила Вейхерте.

Молодые люди хотят общаться, дружить с другими, но часто из-за болезни не умеют правильно знакомиться - прямо выражают свои желания или пытаются их реализовать, например, прикоснувшись к телу женщины. Таких ситуаций, безусловно, было бы меньше, если бы в стране была система с трудоустройством "особенной" молодежи - были бы созданы групповые дома и более подходящие дневные центры, подчеркнули в ассоциации.

В Рижском центре психиатрии и наркологии (RPNC) пояснили, что не все пациенты с серьезными заболеваниями склонны проявлять агрессию или нападать на улице. Это хорошие новости. Однако такие случаи действительно случаются, и каждый может их испытать, поэтому нужно знать, как защитить себя.

"Эта храбрость или агрессивность пациентов настолько обманчива. Когда он чувствует противодействие или чувствует, что не является определяющим фактором этой ситуации, он часто боится и убегает", - пояснил руководитель Цента амбулаторной помощи Рижского центра психиатрии и наркологии (RPNC), Veldre и заведующий дневным стационаром Марис Таубе.

Такие люди прекрасно чувствуют страхи и тревоги других, поэтому врач рекомендует - сохранять спокойствие, может быть, сказать что-нибудь резкое, потому что в таких ситуациях в большей степени виновато поведение пациента, а не кошмары или галлюцинации. Если дать конфету или сменить тему разговора, это также снизит риск агрессии.

"Конечно, эти ситуации нельзя игнорировать, потому что этот человечек страдает, этот человек несчастен, и, возможно, ему нужна помощь.

Конечно, это сложно, но если человек проявляет агрессию и есть зафиксированные случаи, что он что-то с кем-то сделал, то это нужно зафиксировать в виде заявления в полицию", - отметил Таубе.

Как пояснил Таубе, несколько обращений в полицию могут быть основанием для обращения к родителям несовершеннолетнего через сиротский суд и выяснения ситуации.

"Если это взрослый, то смотрят - либо социальная служба обращает внимание, и тогда идет более глубокий контакт с психиатрической службой. Этому пациенту обязательно нужно в какой-то момент обратиться в медицинское учреждение. Тогда он может получить лекарства", - сказал он.

История Биерини - яркое доказательство того, что лень общества и его способность прощать иногда не знают границ. Это привело к тому, что люди из-за страха ограничивают свою свободу и интересы.

Уже во время создания сюжета в программу поступило несколько звонков о том, что, несмотря на жалобы жителей, ситуация не изменилась, и парень продолжает пугать жителей Биерини своим поведением.

Видео: Сюжет передачи 4.studija на латышском языке


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