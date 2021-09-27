"Побью и сломаю инвалидную коляску!": в Биерини людей пугает молодой человек с особыми потребностями

Сексуальные оскорбления, внезапные приступы агрессии, домогательства, грубые ругательства

Жители Биерини боятся этого молодого человека. Но - в то же время понимают, что у него особые потребности.

Они не скрывают того, что за долгие годы были вынуждены даже научиться методам, как справиться с парнем во время агрессии - они либо угрожают, что расскажут все отцу, либо кричат - "Заткнись".

"Не же все в этом районе должны научиться обращаться с одним человеком, который будет вести себя так, как он хочет.

Так не должно быть. Кроме Гунарса, у нас в квартале есть еще три-четыре "инвалида-колясочника". Ну что, теперь на них будут нападать? Или на девочек... Будем ждать, пока какое-то несчастье не случится, да?", - говорят жители.

4. studija связалась с мамой молодого человека. Однако она отказалась от комментария на камеру, заявив, что прямо сейчас была получена важная информация о проделках молодого человека и она будет работать с ним более тщательно, чтобы такие случаи больше не повторялись в Биерини.

Молодой человек, поведение которого пугает жителей Биерини, живет в соседнем Марупе. Однако его любимое место деятельности - улица Териню - находится на территории Риги.

Никто в самоуправлении Марупе не жаловался на такие нападения, но местная социальная служба знает этого парня и его семью.

"Муниципальная социальная служба может предоставлять определенные социальные услуги, но следует понимать, что это возможно только в тех случаях, когда человек хочет сотрудничать, если он/она просит и знает, что ему это нужно. Чтобы к нам обратиться, нужно заявление и тогда мы можем предоставить либо услуги ассистента, если необходимо, либо услуги дневного центра, либо услуги пансионата", - сказала Илзе Жунде, специалист по связям с общественностью Марупской краевой думы.

В течение многих лет жители Биерини молчали о словесных нападках и унижениях. Они не пытались проинформировать ответственные органы, такие как полиция, возможно, потому, что родители мальчика очень хорошо известны в обществе. Так что молодой человек так и не был привлечен к ответственности. Однако даже после того, как было написано заявление в Государственную полицию о том, что девушка была облита напитком и словесных оскорблениях, сотрудники правоохранительных органов оказались бессильны, потому что из-за проблем со здоровьем молодой человек не мог быть наказаны в административном порядке.

Лива Вейхерте, глава Латвийской ассоциации синдрома Дауна, утверждала, что само общество провоцирует людей, которые ведут себя по отношению к таким людям по-другому из-за болезни. "Потому что люди ежедневно относятся к ним более агрессивно; к сожалению, это также означает, что они ежедневно сталкиваются с агрессией и негативом в 99% случаев.