10 месяцев после разрушительного пожара: что случилось с магазином Depo в Резекне?

12 декабря 2020 года, когда люди еще спали, в магазине строительных товаров Depo, который находился в Резекне, произошел один из самых разрушительных пожаров за последние годы. Портал Apollo.lv попытался выяснить, что произошло в течение 10 месяцев после разрушительного пожара и какие планы ожидаются в отношении магазина стройматериалов в Резекне.

Представители Резекненского самоуправления сообщили порталу Apollo.lv, что в начале лета начался снос сгоревшего магазина и здание магазина постепенно сносят.

Владелец земли, на которой находился сгоревший магазин Depo, приобрел новый (и более крупный) земельный участок у Резекненской самоуправления, и руководство компании уже подтвердило, что на новой земле будет построен новый магазин строительных товаров. Об этом портал Apollo.lv сообщили в Резекненском самоуправлении.

По сообщению самоуправления, строительные работы на новом земельном участке еще не начались.

В ночь на 12 декабря Резекне был охвачен пламенем

Ночью 12 декабря в окрестностях Резекне произошло несчастье - в местном магазине Depo произошел сильный пожар.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что в 2:43 поступил звонок о том, что на улице Стацияс горит общественное здание.

Здание сгорело полностью, а именно 13 500 квадратных метров. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что здание горит открытым пламенем. Стены уже в нескольких местах обрушились, жители из соседнего многоквартирного дома были эвакуированы, сообщили в VUGD.

Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать возгорание площадью 13 500 квадратных метров, а через шесть дней он был полностью потушен.

Сообщается, что пожарные все же обнаружили очаги возгорания в магазине, который горел в течение нескольких дней.

В службе сказали, что площадь магазина была большой, а в здании - большое количество вещей, поэтому потребовалось много времени, чтобы все осмотреть и полностью устранить все источники пожара. Крыша здания обрушилась, что затруднило доступ, так как сначала пришлось демонтировать крышу, прежде чем спасатели смогли провести поиск.

Тогда же по факту пожара государственная полиция возбудила уголовное дело.

Галерея: Последствия пожара в Резекне в магазине Depo

Имущество SIA Depo DIY в сгоревшем магазине в Резекне было застраховано и выплачено страховое возмещение в размере 5,8 миллиона евро, что является вторым по величине в истории латвийских страховщиков, сообщил СМИ компенсатор Ergo.

Один из самых больших пожаров в Латгале

93 человека потеряли работу - одни работают в Даугавпилсе или Екабпилсе, другие уволились после пожара.

Эмоционально тяжело - так через полтора месяца после пожара в супермаркете Depo в Резекне жители оценили и настроение в городе, и вид, открывшийся за забором, где были видны обломки и поврежденные конструкции. Подходить к территории было запрещено.

Заместитель командира бригады Латгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) майор Валдис Страуме объяснил программе Panorāma, что есть сооружения, которые могут упасть в любой момент, поэтому находиться там опасно, пока не были снесены все постройки.

"Если посмотреть на объемы строительства, то это действительно был один из самых больших пожаров, произошедших в Латгале", - добавил пожарный.

В целом, хотя инспекции Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) не обнаружили значительного ущерба окружающей среде, повезло с благоприятными погодными условиями: выбросы в атмосферу быстро рассеивались, а вещества, попадающие в реку, растворялись при низких температурах воды.

"Проведя визуальный осмотр реки в несколько этапов, пытаясь определить, погибли ли рыбы или другие организмы, ничего обнаружено не было", - сообщила заместитель директора Резекненского регионального управления среды, руководитель отдела контроля Рита Эйдука.