Вт, 28.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Задержан сотрудник криминальной полиции за взятку на сумму свыше 2000 евро

ФОТО: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности на прошлой неделе задержало за взятку в размере более 2000 евро сотрудника главного управления криминальной полиции Государственной полиции.

Как сообщили в бюро, должностное лицо полиции, используя служебное положение, потребовало у частного лица взятку в размере более 2000 евро в обмен на обещание обеспечить благоприятный исход уголовного процесса, который не находился в делопроизводстве упомянутого сотрудника.

Суд в качестве меры пресечения применил к полицейскому арест.

Более подробная информация в интересах следствия не предоставляется.


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