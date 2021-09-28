Задержан сотрудник криминальной полиции за взятку на сумму свыше 2000 евро

Как сообщили в бюро, должностное лицо полиции, используя служебное положение, потребовало у частного лица взятку в размере более 2000 евро в обмен на обещание обеспечить благоприятный исход уголовного процесса, который не находился в делопроизводстве упомянутого сотрудника.