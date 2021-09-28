Вт, 28.09.2021
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Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

В литовском центре для беженцев умер 11-летний ребенок

ФОТО: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

В воскресенье, 26 сентября, в центре для беженцев в Литве скончался ребенок с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Национальное радио и телевидение Литвы (LRT).

В воскресенье утром 11-летний ребенок был госпитализирован с сердечнососудистой дисфункцией.

"Мы потрясены тем, что произошло, и в это трудное время отправляем добрые мысли отцу ребенка", - сказала пресс-секретарь Йонавского центра для беженцев Беатрис Бернотиене.

"В воскресенье утром отец ребенка обратился к персоналу центра для беженцев, заявив, что здоровье ребенка ухудшилось. Немедленно была вызвана скорая помощь, которая сразу доставила их обоих в больницу. Позже ребенок скончался", - сказала она.

Семья - ребенок 2010 года рождения и отец - прибыли в центр для беженцев 6 августа этого года.

По словам представителя центра, у ребенка ранее были проблемы со здоровьем. Семья была размещена в главном здании с отдельной комнатой и усиленным надзором персонала.

Отец ранее сообщил литовской полиции, что его ребенок стал инвалидом из-за травмы головы в прошлом году.


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