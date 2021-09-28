В литовском центре для беженцев умер 11-летний ребенок
В воскресенье, 26 сентября, в центре для беженцев в Литве скончался ребенок с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Национальное радио и телевидение Литвы (LRT).
В воскресенье, 26 сентября, в центре для беженцев в Литве скончался ребенок с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Национальное радио и телевидение Литвы (LRT).
В воскресенье утром 11-летний ребенок был госпитализирован с сердечнососудистой дисфункцией.
"Мы потрясены тем, что произошло, и в это трудное время отправляем добрые мысли отцу ребенка", - сказала пресс-секретарь Йонавского центра для беженцев Беатрис Бернотиене.
Семья - ребенок 2010 года рождения и отец - прибыли в центр для беженцев 6 августа этого года.
По словам представителя центра, у ребенка ранее были проблемы со здоровьем. Семья была размещена в главном здании с отдельной комнатой и усиленным надзором персонала.
Отец ранее сообщил литовской полиции, что его ребенок стал инвалидом из-за травмы головы в прошлом году.