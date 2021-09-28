В литовском центре для беженцев умер 11-летний ребенок

В воскресенье утром 11-летний ребенок был госпитализирован с сердечнососудистой дисфункцией.

"Мы потрясены тем, что произошло, и в это трудное время отправляем добрые мысли отцу ребенка", - сказала пресс-секретарь Йонавского центра для беженцев Беатрис Бернотиене.

"В воскресенье утром отец ребенка обратился к персоналу центра для беженцев, заявив, что здоровье ребенка ухудшилось. Немедленно была вызвана скорая помощь, которая сразу доставила их обоих в больницу. Позже ребенок скончался", - сказала она.

Семья - ребенок 2010 года рождения и отец - прибыли в центр для беженцев 6 августа этого года.

По словам представителя центра, у ребенка ранее были проблемы со здоровьем. Семья была размещена в главном здании с отдельной комнатой и усиленным надзором персонала.