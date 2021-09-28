"Они должны оставаться дома": Павлютс призывает родителей не отправлять в школу больных детей

Министр сообщил, что с 24 августа по 26 сентября было зарегистрировано 13 667 случаев Covid-19, в том числе 1658 или 12% случаев выявлено в результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений, из них 1417 или 85,4% были в возрасте 6-19 лет.
Павлютс добавил, что 57,4% всех случаев Covid-19 среди школьников были симптоматическими, поэтому важно предотвратить появление больных детей в школе.
"Они должны оставаться дома, обращаться к семейному врачу и, при необходимости, сдавать тест на Covid-19 вместо того, чтобы идти в школу", - заявил министр.
На прошлой неделе в результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений выявлено 520 случаев Covid-19, или 12,3% всех случаев в стране, что на 32,3% больше по сравнению с предыдущей неделей.