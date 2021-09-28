Вт, 28.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

"Они должны оставаться дома": Павлютс призывает родителей не отправлять в школу больных детей

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 28 сентября, на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс вновь призвал родителей не отправлять детей в школу даже с малейшими признаками недомогания, а также призвал учителей при виде больных детей отправлять их домой.

Министр сообщил, что с 24 августа по 26 сентября было зарегистрировано 13 667 случаев Covid-19, в том числе 1658 или 12% случаев выявлено в результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений, из них 1417 или 85,4% были в возрасте 6-19 лет.

Павлютс добавил, что 57,4% всех случаев Covid-19 среди школьников были симптоматическими, поэтому важно предотвратить появление больных детей в школе.

"Они должны оставаться дома, обращаться к семейному врачу и, при необходимости, сдавать тест на Covid-19 вместо того, чтобы идти в школу", - заявил министр.

На прошлой неделе в результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений выявлено 520 случаев Covid-19, или 12,3% всех случаев в стране, что на 32,3% больше по сравнению с предыдущей неделей.


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