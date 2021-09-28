Вт, 28.09.2021
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Рижские активисты хотят, чтобы велодорожки появились и на улице Бривибас

Велодорожка. Иллюстративное фото. ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Объединение "Город для людей" подало в Рижскую думу инициативу об устройстве велосипедных дорожек и полос для движения общественного транспорта на улице Бривибас, которую подписали более 3300 жителей, сообщили в объединении.

В инициативе утверждается, что примерно 80% людей передвигаются по улице Бривибас на общественном транспорте, пешком и на велосипедах, но пространство улицы спроектировано только с учетом удобства для пользователей личного транспорта.

В настоящее время на участке улицы Бривибас от центра до Воздушного моста велосипедных дорожек действительно нет, но инфраструктура для велосипедистов имеется на параллельных улицах, а от моста велосипедные дорожки ведут до самой границы Риги. В свою очередь, полосы общественного транспорта на улице Бривибас делятся на более короткие и длинные участки то в одном, то в другом направлении от Видземского рынка до Юглы.

Авторы инициативы просят Рижскую думу поручить департаменту сообщения оборудовать велосипедные дорожки и полосу для движения общественного транспорта на улице Бривибас также в направлении центра.

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv инициативу подписали 3318 жителей.

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Авторы инициативы отмечают, что число велосипедистов в столице с 2014 года значительно увеличилось, к тому же в 2014 году не было электросамокатов, которые при движении по тротуару создают опасность для пешеходов.

Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш недавно обнародовал результаты опроса, который показывает, что количество велосипедистов в Риге за последние годы существенно не изменилось. Возможно, люди, которые и раньше пользовались велосипедом, теперь делают это чаще, однако в целом количество активных велосипедистов почти не меняется с 2013 года, когда стали проводиться подобные опросы.

Как сообщалось, после недавнего ремонта на улице Чака были оборудованы временные велосипедные дорожки, что привело к увеличению заторов и задержкам в движении общественного транспорта. Это вызвало недовольство многих рижан.


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