Рижские активисты хотят, чтобы велодорожки появились и на улице Бривибас

В инициативе утверждается, что примерно 80% людей передвигаются по улице Бривибас на общественном транспорте, пешком и на велосипедах, но пространство улицы спроектировано только с учетом удобства для пользователей личного транспорта.

В настоящее время на участке улицы Бривибас от центра до Воздушного моста велосипедных дорожек действительно нет, но инфраструктура для велосипедистов имеется на параллельных улицах, а от моста велосипедные дорожки ведут до самой границы Риги. В свою очередь, полосы общественного транспорта на улице Бривибас делятся на более короткие и длинные участки то в одном, то в другом направлении от Видземского рынка до Юглы.

Авторы инициативы просят Рижскую думу поручить департаменту сообщения оборудовать велосипедные дорожки и полосу для движения общественного транспорта на улице Бривибас также в направлении центра.

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv инициативу подписали 3318 жителей.

Авторы инициативы отмечают, что число велосипедистов в столице с 2014 года значительно увеличилось, к тому же в 2014 году не было электросамокатов, которые при движении по тротуару создают опасность для пешеходов.

Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш недавно обнародовал результаты опроса, который показывает, что количество велосипедистов в Риге за последние годы существенно не изменилось. Возможно, люди, которые и раньше пользовались велосипедом, теперь делают это чаще, однако в целом количество активных велосипедистов почти не меняется с 2013 года, когда стали проводиться подобные опросы.