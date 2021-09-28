Шведские эксперты: на переднем визоре "Эстонии" есть следы взрыва

С начала весны эксперты тщательно анализировали визор "Эстонии", который после катастрофы был вытащен из воды и сейчас находится в Морском музее Швеции.
В ходе официального расследования был сделан вывод, что "Эстония" затонуло по причине того, что во время бури сломался передний визор парома. Это произошло из-за того, что паром двигался слишком быстро.
В свою очередь теперь команда экспертов отмечает, что на визоре видны следы взрыва. Что могло вызвать этот взрыв, пока что неизвестно.
Галерея: Исследование визора "Эстонии"
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