Ср, 29.09.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Возле Бауски в многоэтажном доме вспыхнул опасный пожар. Эвакуировано 11 человек, в том числе дети

Многоквартирный жилой дом. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник, 27 сентября, в результате опасного пожара в многоквартирном доме возле Бауски были эвакуированы 11 человек. Ни один житель не пострадал, но пожар мог бы быть не таким разрушительным, если бы хозяин сгоревшей квартиры вовремя позаботился о противопожарных устройствах, сообщает программа Degpunktā.

В понедельник на последнем этаже шестиэтажного дома по улице Межажу в поселке Узварас возник пожар. Женщина заметила в окнах огонь и рассказала об увиденном Алексею, жителю первого этажа, который пошел выяснять, что случилось.

Пока спасатели были в пути, взволнованные соседи по дому начали эвакуацию. Одна из жительниц, которой в это время не было дома, была напугана даже больше, чем находившиеся там люди. Ее дети остались одни в квартире на третьем этаже.

Пожарные говорят, что пламя потушили в течение трех часов, но не без сложностей.

"Работам по тушению пожара мешал сильный дым и то, что в квартире было много мебели и предметов домашнего обихода, в результате чего пожарным было трудно передвигаться.

И, к сожалению, и в этом случае пожарные не услышали детектор дыма в квартире, который, возможно, предупредил бы жильцов или соседей о том, что возник пожар, и люди позвонили бы по номеру 112 гораздо раньше", - отмечает представитель VUGD Виктория Грибусте.

Причина возгорания до сих пор выясняется, но неофициально известно, что электричество "недолговечное". Сам домовладелец не находился дома во время пожара и отказался от каких-либо комментариев.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке


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