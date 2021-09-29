Путин вышел из самоизоляции
Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков.
29 сентября Владимир Путин проведет в Сочи очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава России изолировался 14 сентября после того, как весь день общался с сотрудником президентской администрации, который, по его словам, "поздновато ревакцинировался" и заразился коронавирусом.
Путин признался, что в его окружении несколько десятков человек заболели Covid-19. Во время изоляции президент России участвовал в различных мероприятиях дистанционно.