ФОТО: Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

В среду, 29 сентября, в возрасте 101 года, скончалась одна из первых послов в Латвии после восстановления независимости - дипломат Айна Нагобадс-Аболс, сообщает МИД.

Нагобад-Аболс родилась 9 июня 1920 года в Риге в семье Эрнеста Нагобадса - учителя и борца за независимость.

После окончания 2-й гимназии в 1939 году Нагобад-Аболс изучала медицину в Латвийском университете, а осенью 1944 года вместе с персоналом университетской больницы была эвакуирована в Германию.

Она работала в администрации нефтяной компании, участвовала в общественной деятельности парижских латышей, а также Всемирной ассоциации свободных латышей.

Дипломатический путь для нее начался в марте 1990 года, когда глава латвийской дипломатической и консульской службы Анатол Динбергс назначил Нагобад-Аболс почетным консулом во Франции. После полного восстановления независимости Латвии она была одним из первых дипломатов, назначенных Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии.

С 1992 по 2000 год Нагобад-Аболс была также постоянным представителем Латвии при ЮНЕСКО. Она выступила за включение исторического центра Риги в Список всемирного наследия.

Нагобад-Аболс была награждена Орденом Трех Звезд III степени, Орденом Почетного легиона Франции III степени и Большим крестом за заслуги перед Португалией I степени.

В 2019 году министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс, установив новую традицию вручения награды за вклад во внешнюю политику Латвии, первую награду вручил Нагобад-Аболс.