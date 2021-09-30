Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером

По версии следствия, стрелок и его жена снимали происходящее на камеру "с целью так называемого хайпа".

На фрагменте видео, где слышны выстрелы из ружья, видны только руки стреляющего, но не его лицо или туловище. На это обращает внимание бывший начальник третьего управления белорусского агентства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Александр Азаров, который сейчас входит в оппозиционное объединение бывших силовиков Беларуси Bypol.

"У [супруги] забрали телефон с этим видео. Но они могли показать кадры с ее телефона, на котором видно, что стреляет Андрей - тогда бы у людей не было вопросов", - сказал Азаров Русской службе Би-би-си. "Вместо этого они вклеили, странный кусок, где не видно, кто держит в руках ружье. Значит, что-то они не хотят показывать", - предполагает он.

Занавески и открытое окно

На кадрах, снятых внутри квартиры, до 36-й секунды видно, что окна плотно занавешены полосатыми шторами. Это же отражается на экране телевизора.

Изначально на кадрах, снятых внутри квартиры, окна плотно занавешены шторами ФОТО: Belta

Однако на 55-й секунде видеозаписи шторы уже открыты. На отражении в телевизоре можно видеть, как девушка в черном дергает ручку окна, рама медленно открывается - это происходит на фоне выстрелов из ружья.

На 55-й секунде видео видно, что штор на окнах больше нет ФОТО: Belta

Одежда силовиков

На кадрах, снятых на лестничной клетке, видно, как группа мужчин пытается войти в квартиру, а затем распиливает замок и взламывает дверь. Силовики одеты в гражданское: на них легкие куртки и кепки.

Ловить "опасного преступника" силовики пришли в гражданском ФОТО: Belta

При этом, в официальном заявлении КГБ говорится, что сотрудники органов проводили спецоперацию "по ​​отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности", а в квартире, по сообщению ведомства, находился "особо опасный преступник".

В таком случае неясно, почему на силовиках не было средств защиты, таких как каски, бронежилеты или щиты, говорит Азаров. "Если они действительно отрабатывали террористов, сотрудники должны были быть в бронежилетах, в спецодежде, где будет написано название подразделения, в касках, щитах и с автоматами, - считает бывший сотрудник ГУБОПиК. - Поскольку они заходят в гражданском, у них нет никакой защиты, они предполагают, что там не террорист, а обычный айтишник".

Еще один представитель Bypol, бывший прокурор Олег Талерчик в эфире телеканала "Белсат" также обратил внимание на отсутствие экипировки.