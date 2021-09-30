Чт, 30.09.2021
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Омбудсмен о новом регулировании: Это легитимный способ, как снизить распространение Covid-19

Юрис Янсонс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Принятое правительством новое регулирование по управлению Covid-19, предусматривающее обязательную вакцинацию в отдельных профессиях, - легитимный способ, как снизить в Латвии распространение коронавируса, заявил утром в четверг на Латвийском радио омбудсмен Юрис Янсонс.

По его словам, правительству нужно осуществить необходимые мероприятия, чтобы найти легитимный способ, как снизить распространение Covid-19, и с новым регулированием это будет сделано. По словам Янсонса, правительство выбрало легитимную модель, когда ковид-сертификаты требуют у людей, работающих в тесном контакте с другими людьми.

Янсонс отметил, что уже сейчас в Законе о труде есть нормы, устанавливающие для работодателя обязанности обеспечить безопасную рабочую среду.

Однако в этом еще усматриваются вызовы - как будут решаться ситуации, когда люди отказываются от вакцинации, соответственно, как далее будут поступать работодатели.

Бюро омбудсмена получило несколько жалоб на обязательную вакцинацию от системы образования. Несколько было и от системы медицины, однако сейчас их стало меньше.

Омбудсмен признает, что объем вакцинации в Латвии настолько невелик, что нашу страну нельзя сравнивать с государствами, отменяющими ограничения в связи с Covid-19, так как удельный вес вакцинированных людей там очень велик.

Янсонс отметил, что новое регулирование по ограничению Covid-19 настолько объемно, что со стороны правительства требуется лучшая поясняющая работа, чтобы люди получали информацию об основных принципах поведения в концентрированном виде.


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