Нацобъединение хочет, чтобы на платформе меньшинств было меньше русскоязычного контента

Как сообщила агентству LETA представитель NA Лайма Мелкина, создание новой мультимедийной платформы для меньшинств было обусловлено "предоставлением населению разносторонней и ориентированной на государственность Латвии информации на нескольких языках меньшинств".

NA выражает возмущение тем, что 17 сентября, представляя новую мультимедийную платформу для меньшинств, общественные СМИ подчеркнули, что языком платформы будет только русский. Партийные политики считают, что таким образом SEPLP и LSM не выполняют своего обещания предоставлять контент на мультимедийной платформе на нескольких иностранных языках.

NA также недовольно тем, что нигде не упоминается, что на платформе может использоваться государственный язык или другие языки меньшинств в дополнение к русскому, так что действия SEPLP и LSM заставляют сомневаться в ранее данных обещаниях.

"450 000 евро инвестировано в создание новой студии, которая будет обслуживать только одну - русскую - аудиторию. По мнению партии, это не способствует ни латвийской государственности, ни сплоченности общества", - говорится в заявлении НО.

По мнению NA, непоследовательным продолжением политики общественных СМИ является попытка запросить финансирование из государственного бюджета для создания нового канала кабельного телевидения, который будет вещать только на русском языке. НО ни в коем случае не поддержит этот запрос.