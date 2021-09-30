Дело Сары Эверард: полицейский, убивший девушку, приговорен к пожизненному заключению

33-летняя девушка исчезла 3 марта, когда возвращалась домой после визита друга. По мнению суда, Казинс использовал свое положение для "ареста" Эверард. Он отвез ее в отдаленное место, где изнасиловал, а затем задушили ремнем, который был частью полицейской формы.

Казинс, женатый отец двоих детей, поджег тело Эверард и бросил останки в пруд.

9 марта Казинс был арестован за то, что его опознали по арендованной машине, на которой он похитил девушку. Во время допроса он рассказал полиции выдуманную историю о том, что из-за финансовых проблем у него были проблемы с бандой восточноевропейцев, которые угрожали ему и его семье. Позже он признался в убийстве Эверард.

Судья отметил, что дело Казинса было достаточно серьезным для того, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного помилования. В суде подчеркнули, что Казинс использовал свое положение для совершения преступления.