Дело Сары Эверард: полицейский, убивший девушку, приговорен к пожизненному заключению

33-летняя девушка исчезла 3 марта, когда возвращалась домой после визита друга. По мнению суда, Казинс использовал свое положение для "ареста" Эверард. Он отвез ее в отдаленное место, где изнасиловал, а затем задушили ремнем, который был частью полицейской формы.
Казинс, женатый отец двоих детей, поджег тело Эверард и бросил останки в пруд.
9 марта Казинс был арестован за то, что его опознали по арендованной машине, на которой он похитил девушку. Во время допроса он рассказал полиции выдуманную историю о том, что из-за финансовых проблем у него были проблемы с бандой восточноевропейцев, которые угрожали ему и его семье. Позже он признался в убийстве Эверард.
Судья отметил, что дело Казинса было достаточно серьезным для того, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного помилования. В суде подчеркнули, что Казинс использовал свое положение для совершения преступления.
Казинс слушал решение суда, опустив голову. Он дрожал, когда был вынесен приговор, который означает, что Казинс никогда не выйдет из тюрьмы.