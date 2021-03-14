Молодая женщина не дошла домой: убийство Сары Эверард дважды вызвало скандал в Великобритании

Полиция обнаружила кадры, как в среду, 3 марта, Сара идет по улице в лондонском районе Клэпхэм в одиночестве около 21:30 по местному времени. После этого следы ее теряются. Ее тело обнаружили спустя неделю - 12 марта, в лесу под Ашфордом в графстве Кент, пишет Русская служба BBC.

"Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи. Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко", - заявила глава лондонской полиции Крессида Дик.

Волна шока и гнева

Известно, что подозреваемый в убийстве Уэйн Казинс начал работать в полиции в сентябре 2018 года, а с февраля 2020 года работал в Командовании парламентской и дипломатической охраны, "где его главная роль заключалась в патрулировании в униформе дипломатических объектов, главным образом ряда посольств", пишет BBC.

Волну шока и гнева среди общественности вызвал род деятельности подозреваемого. Схожая реакция и в самой полиции: "Когда я говорю, что мы глубоко потрясены этой ужасной новостью, я говорю от имени своих коллег-полицейских. Наша работа - патрулировать улицы и защищать людей", - добавила Дик.

Акция, которую разогнали

Сару Эверард в последний раз видели в парке Клэпхэм-Коммон. Именно здесь активисты решили провести акцию "Верните наши улицы" ( (Reclaim These Streets), посвященную безопасности женщин в городе. Отмечается, что подобные акции были запланированы также в ряде других городов Великобритании.

Активистам было отказано в согласовании акции, ссылаясь на короновирусные ограничения. Организаторы мероприятия сообщили, что отменили акцию, поскольку не хотят подвергать ее участников риску штрафов. Вместо публичных акций организаторы призвали людей зажигать свечи около своих домов. Так поступил в том числе премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс.

Свеча у дома Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP

Однако, несмотря на это, в Клэпхэме все равно собрались несколько сотен человек. Полиция попыталась разогнать толпу, и несколько человек были задержаны, что вызвало новый скандал в Великобритании.

Дело в том, что на видео попали кадры, как полицейские силой выводят демонстранток, некоторых - в наручниках. 2

За данные действия британская полиция подверглась критике пользователей, правозащитников и политиков.

Appalling scenes at Clapham Common last night. Women at a peaceful vigil about male violence being violently manhandled and hand cuffed by police officers #SarahEverard #ReclaimTheseStreets pic.twitter.com/fHBpa6qQpg — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) March 14, 2021

"Конечно, полиция Лондона обязана контролировать исполнение мер против распространения Covid-19, но из того, что я увидел, совершенно ясно, что действия полиции были необоснованными и непропорциональными", - в микроблоге Twitter написал мэр Лондона Садик Хан.

Полиция и МВД объясняют свои действия необходимостью контролировать коронавирусные ограничения. В стране по-прежнему в силе жесткие ограничения, в том числе жителям страны запрещено собираться большими группами. В полиции отчитались, что во время демонстрации в Клэпхэме были задержаны четыре человека, и это было сделано для "обеспечения безопасности" жителей города.

Добавим, что столкновения с полицией были зафиксированы вечером. В течение всего дня люди несли цветы в парк в лондонском районе Клэпхэм. Среди них была замечена и герцогиня Кембриджская Кейт.