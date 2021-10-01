В Лондоне снова произошло громкое убийство женщины. Что о нем известно?

Место, где было обнаружено тело Сабины Нессы ФОТО: BBC

Сообщалось, что первоначальная экспертиза причин смерти не дала результатов, а мотивы преступления выясняются.

Директор школы, где работала женщина, говорит, что она была блестящей учительницей.

"Она была доброй, заботливой и абсолютно преданной своим ученикам", - сказала Лиза Уильямс.

Семья Сабины в шоке от горя. "У Сабины было золотое сердце, она никогда не говорила ни о ком ничего плохого", - говорит двоюродный брат убитой Зубель Ахмед.

В минувшие выходные в Кидбруке прошла траурная церемония в память о Нессе, на которую собрались сотни людей, в том числе местные жители и родственники убитой.

Что известно о подозреваемом?

38-летний Кочи Селамай был арестован в воскресенье в Истборне в графстве Восточный Суссекс.

Изначально полиция задержала двух подозреваемых неподалеку от места преступления, однако позднее была вынуждена отпустить их в связи с отсутствием доказательств.

В британских СМИ также появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой неизвестный мужчина проходит мимо жилых домов в Кидбруке и предположительно пытается спрятать некий красный предмет, который находится у него в руках. В полиции тогда попросили не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

ФОТО: PA Media

Во вторник Селамай впервые предстал перед магистратским судом в Уилсдене на северо-западе Лондона. Он был одет в спортивный костюм и пользовался услугами переводчика с албанского.

Когда судья спросил его о том, признает ли он вину, адвокат подозреваемого Эйдан Харви заявил, что его клиент не намерен этого делать.

Старший детектив-инспектор Нил Джон из отдела по борьбе с преступностью лондонской полиции заявил, что власти проинформировали об аресте подозреваемого семью убитой женщины и находятся в постоянном контакте с ее родственниками.

О личности подозреваемого известно немного - в прессе сообщалось, что раньше он работал в службе доставки, а вычислить его, возможно, удалось по автомобилю Nissan, которым он владеет.

В четверг Селамай должен предстать уже перед уголовным судом Олд Бейли.

Паб, в который шла Сабина, находился в пяти минутах ходьбы от ее дома ФОТО: BBC

Убийства женщин в Лондоне

Полгода назад Лондон потрясла друга трагедия - 33-летняя Сара Эверард была похищена, изнасилована и убита 48-летним сотрудником полиции Уэйном Казинсом.

На слушаниях он признался, что использовал удостоверение сотрудника и наручники, чтобы напугать Сару, обвиняя ее в том, что она нарушила правила локдауна, который действовал тогда в Лондоне.

Как и Сабина, Сара шла по улице в относительно ранний час, около девяти вечера. Как и Сабина, Сара не добралась до пункта назначения и исчезла. Ее тело обнаружили в лесу в английском графстве Кент несколько дней спустя.