С сегодняшнего дня по 15 региональным маршрутам курсируют бесплатные автобусы

Маршруты

Бесплатный общественный транспорт будет введен на 15 маршрутах

в Алуксненском, Руиенском, Смилтенском, Стренчском, Валкском, Циблском, Лудзенском, Дагдском, Балвском, Ругайском, Вилякском, Екабпилсском, Яунелгавском, Эргльском и Салдусском краях.

Бесплатные автобусы будут обеспечиваться по всем или по отдельным рейсам конкретного маршрутам.

Всего эти изменения коснутся 60 рейсов.

Бесплатный общественный транспорт будет полностью или частично введен на маршрутах номер 6746 Салдус - Яунауце, номер 5265 Лудза - Цибла - Криванда - Цибла - Лудза, номер 5634 Лудза - Фелицианова - Зилупе - Шкяуне, номер 6579 Лудза - Сейли - Рундени - Лаудери - Лудза, номер 6552 Лудза - Зилупе - Конецполе - Лудза, номер 6711 Алуксне - Делинькалнс - Корнети - Алуксне, номер 5048 Балви - Упетниеки - Балви, номер 6444 Виляка - Вецуми - Лавошниеки - Межгале, номер 5497 Екабпилс - Сунаксте, номер 6517 Эргли - Лиепкалне - Сауснея, номер 3034 Автовокзал - станция Лугажу - Автовокзал, номер 6597 Смилтене - Стренчи - Смилтене, номер 6686 Смилтене - Триката - Стренчи - Смилтене и номер 6608 Руиена - школа Ипикю - Рунена.

Более подробную информацию о том, какие рейсы по каждому маршруту будут бесплатными, можно найти на сайте atd.lv.

Почему именно эти?

ATD поясняет, что что существует ряд критериев для введения бесплатного общественного транспорта, в том числе

плотность населения менее четырех жителей на квадратный километр,

не менее 85% государственных субсидий на маршрут или рейс,

не более шести рейсов в день,

доход от проданных билетов не превышает 15%, включая пассажиров, проезд которых частично или полностью оплачивается государством.