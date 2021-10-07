Чт, 7.10.2021
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Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Лайфхак, который стоит принять во внимание при готовке креветок

ФОТО: Shutterstock

Мартиньш Ритиньш в свое время сказал, что в мире не может быть ничего, абсолютно ничего хуже пережаренного лосося. Это легендарное выражение можно отнести и к креветкам. 

Свежие (их можно определить по серому оттенку) или замороженные креветки - очищенные или нет - нужно обжаривать с каждой стороны всего пару минут, пока они не станут розоватыми. 

Замороженные креветки лучше размораживать постепенно в нижнем отделении холодильника.

Обычно креветки жарят на качественном оливковом масле или масле виноградных косточек, не жалея мелко нарезанного чеснока. В самом конце обычно добавляют немного сливочного масла или самую малость белого сухого вина или лимонного сока. Из приправ это обычно розмарин, тимьян или всем нам известная петрушка. 

ФОТО: Shutterstock

Как понять, что креветки готовы? 

Когда креветки в сковороде начинают сжиматься и напоминать букву "С" - это знак того, что креветки в идеальной стадии готовности. В свою очередь, пережаренные креветки уже больше напоминают букву "О",

чего ни в коем случае не следует допускать, так как пережаренные креветки становятся резиновыми.

"Оживить" можно и уже сваренные креветки, которые можно узнать по оранжево-розовому окрасу. Только стоит принимать во внимание, что их не нужно жарить, чтобы они не потеряли своей сочной и мягкой структуры. Достаточно нагреть масло с чесноком и зеленью и просто полить им креветки, чтобы они разогрелись.


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