Лайфхак, который стоит принять во внимание при готовке креветок
Мартиньш Ритиньш в свое время сказал, что в мире не может быть ничего, абсолютно ничего хуже пережаренного лосося. Это легендарное выражение можно отнести и к креветкам.
Мартиньш Ритиньш в свое время сказал, что в мире не может быть ничего, абсолютно ничего хуже пережаренного лосося. Это легендарное выражение можно отнести и к креветкам.
Свежие (их можно определить по серому оттенку) или замороженные креветки - очищенные или нет - нужно обжаривать с каждой стороны всего пару минут, пока они не станут розоватыми.
Замороженные креветки лучше размораживать постепенно в нижнем отделении холодильника.
Обычно креветки жарят на качественном оливковом масле или масле виноградных косточек, не жалея мелко нарезанного чеснока. В самом конце обычно добавляют немного сливочного масла или самую малость белого сухого вина или лимонного сока. Из приправ это обычно розмарин, тимьян или всем нам известная петрушка.
Как понять, что креветки готовы?
чего ни в коем случае не следует допускать, так как пережаренные креветки становятся резиновыми.
"Оживить" можно и уже сваренные креветки, которые можно узнать по оранжево-розовому окрасу. Только стоит принимать во внимание, что их не нужно жарить, чтобы они не потеряли своей сочной и мягкой структуры. Достаточно нагреть масло с чесноком и зеленью и просто полить им креветки, чтобы они разогрелись.