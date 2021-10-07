Лайфхак, который стоит принять во внимание при готовке креветок

Свежие (их можно определить по серому оттенку) или замороженные креветки - очищенные или нет - нужно обжаривать с каждой стороны всего пару минут, пока они не станут розоватыми.

Замороженные креветки лучше размораживать постепенно в нижнем отделении холодильника.

Обычно креветки жарят на качественном оливковом масле или масле виноградных косточек, не жалея мелко нарезанного чеснока. В самом конце обычно добавляют немного сливочного масла или самую малость белого сухого вина или лимонного сока. Из приправ это обычно розмарин, тимьян или всем нам известная петрушка.

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Как понять, что креветки готовы?

Когда креветки в сковороде начинают сжиматься и напоминать букву "С" - это знак того, что креветки в идеальной стадии готовности. В свою очередь, пережаренные креветки уже больше напоминают букву "О",

чего ни в коем случае не следует допускать, так как пережаренные креветки становятся резиновыми.