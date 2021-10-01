Во Франции офицер полиции признался в прощальном письме, что он - серийный убийца

Рябой занимался преступной деятельностью в Париже в 1980-х и 1990-х годах. О нем начали говорить, когда в 1986 году в подвале одного из домов нашли мертвой 11-летнюю Сесиль Блок. Были догадки, что преступник зашел вместе с девочкой в лифт, заставил ее спуститься в подвал, где изнасиловал и убил.

Родители и старший брат Сесиль случайно столкнулись с мужчиной буквально перед тем, как он напал на девочку. Они смогли вспомнить его как высокого темноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами то ли от оспы, то ли от акне - отсюда и прозвище Рябой.

"Он казался очень уверенным в себе. Он говорил со мной очень смело и вежливо. Он сказал что-то вроде: "Желаю вам очень-очень хорошего дня"", - вспоминал брат жертвы Люк Ришар.

Позднее мужчину связали с убийствами еще трех человек - 38-летнего парижанина Жиля Полити и его помощницы по хозяйству, 20-летней немки Имргард Мюллер в 1987 году и 19-летней Карин Лерой из пригорода Парижа в 1994 году.

Однако правоохранительные органы продолжали искать его и начали проверять 750 сотрудников полиции, которые работали в Париже в годы, когда там действовал Рябой. В списке был и Франсуа Веров, который служил в Республиканской гвардии, а потом перешел в подразделение полиции, которое отвечало за работу с несовершеннолетними. После выхода в отставку Веров переселился на юг Франции.

AFFAIRE DU GRÊLÉ : Recherché depuis 35 ans, le tueur en série appelé "Le Grêlé", soupçonné de quatre meurtres et six viols, a été identifié. Il s'agit d'un ex-gendarme qui s’est suicidé au Grau-du-Roi, dans le Gard, cette semaine (Midi Libre / LP). pic.twitter.com/W1wiT3F1lU — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 1, 2021

29 сентября Веров должен был явиться в полицию, чтобы можно было сравнить его ДНК и ДНК серийного убийцы. В тот же день тело мужчины обнаружили на курорте Ле Гро-дю-Руа на юге Франции. Он покончил жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу лекарств. За два дня до этого Веров снял все деньги со счетов и арендовал жилье в Ле Гро-дю-Руа через сервис Airbnb. Мужчину стали искать по просьбе родственников, которые забили тревогу, когда мужчина уехал из дома и перестал отвечать на звонки.

Веров оставил после себя предсмертную записку. В ней он написал, что "был тем великим злодеем, который совершал непростительные деяния до конца 1990-х годов".