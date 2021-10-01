Невакцинированные смогут приезжать в Латвию из шести европейских стран без самоизоляции

Невакцинированные жители не должны будут соблюдать самоизоляцию по прибытии в Латвию из Монако, Мальты, Чехии, Венгрии, Польши и Ватикана.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,0, а неделю назад - 316,7. Средний уровень заболеваемости в странах EEZ и ЕС в настоящее время составляет 147,1.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 529,9 (462,1 неделей ранее). А показатель Литвы увеличился с 506,8 до 645,7.

В свою очередь, за пределами ЕС и EEZ невакцинированные люди должны будут соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии, Украины. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также САР Макао и САР Гонконг.