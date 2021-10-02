Седокова о ссорах с Янисом Тиммой и попытке от него уйти: "Почти год мы держимся"

Анна призналась своим подписчикам в Instagram, что не любит выставлять на показ их ссоры, хотя они есть в их семейной жизни.

"Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где все ровненько", - призналась она.

Седокова вспомнила случай, как ночью пьяная решила уйти от Яниса и выбежала на дорогу без обуви. Тимма не дал ей уйти и остановил ее у ворот дома. Он привел супругу домой и уложил спать, хотя певица упиралась. По словам Анны она посвятила этому случаю новую песню "Обезболил": "Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки. Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает".

Анна Седокова не скрывает, что они с Янисом ругались, расставались и ссорились сотни раз, а потом "стирали носки" и начинали все заново.

"Я тихо про себя благодарю его каждый день за то, что он тогда меня не отпустил. О, боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки", - отметила Седокова.

Анна заметила, что раньше она умела сочинять песни только основанные на страданиях и причиненной ей боли, а после было затишье. Она ничего не писала два года, потому что никто не делал ей больно. Седокова указала, что училась жить счастливо.

Фолловеры в комментариях поддержали звезду. С ней согласились и телеведущая Ольга Бузова.

Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября 2020 года. Торжество было скромным. Пара этот факт скрыла и рассказала лишь потом. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родных пары не было.