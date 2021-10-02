Гороскоп Василисы Володиной на октябрь для всех знаков Зодиака: время притормозить!

Рак

Семейная неразбериха в октябре может стать отправной точкой для каких-то начинаний. Если что-то происходящее кажется неприятным, неудачным или неприемлемым, самое время предлагать свой собственный план спасения. А вот реализовывать его в одиночку необязательно.

Лев

Вы рискуете страдать от ретро-Меркурия даже больше, чем другие знаки Зодиака. Перепроверяйте все - от чека в магазине до последней буквы в подписи к важному письму. Воздержитесь от покупок (особенно технических новинок) до 19 октября. И не боритесь с обстоятельствами, не переламывайте. Поток сам вынесет куда нужно с 23 октября.

Дева

Пора пересчитать накопленное и заново оценить себя самого. Причем это может отразиться как на стоимости вашей работы, так и на ощущении собственного "веса" для окружающих. И (внимание!)

не обязательно переоценка должна вести к повышению, просто сейчас важно сравнить свои желания и требования реальности.

Чтобы не выглядеть невестой "далеко за 40", которая все ждет принца на белом коне.

Весы

Если кто и движется сейчас к своим целям, так это вы. Вокруг ошеломляюще много дел, за которые вы хотели бы схватиться, но не с каждым из них я советовала бы спешить. Выбирайте то, в чем точно уверены, откинув сомнительные варианты. Вспоминайте все, что готовили до этого, и вперед!

Скорпион

Пока на первой неделе октября вы наслаждаетесь общим вниманием, не забывайте о необходимости регулярно помешивать кипящее зелье своих намерений - они скоро дойдут до нужного градуса и тогда уже смогут во всей красе явиться миру. Но пока не стоит громко заявлять о них или тихо откровенничать с близкими - так вы сможете перепроверить все и до конца убедиться, что готовы двинуться к цели.

Стрелец

Жизнь меняется и дорожает. Раньше вас это не слишком трогало, а сейчас трогает, и еще как! Можно сказать, что от этого зависят какие-то принципиальные моменты в вашей жизни. Так что

придется переключать внимание с "тружусь - стараюсь" на "деньги себя сами на карту не зачислят". Действуйте не силой, а связями, контактами, договоренностями.

Козерог

Октябрь не обещает чудес, а обещает много усилий, которые уходят как вода в песок, оставляя усталость и разочарование в собственной эффективности. Откажитесь на время от лишнего, чтобы не усиливать текущую нагрузку. Думайте, кого можете делегировать, кому передать, поручить.

Водолей

Или вы вынесете свои идеи в практическое поле, или они сами вынесут вам мозг. Кроме шуток, внутреннее напряжение, с которым Водолей создает новую реальность, стараясь соответствовать своим же представлениям об идеальном, нуждается в корректировке.

Пора плюнуть и расслабиться или включить акселератор, многократно ускорившись. Вот это вот "ни туда, ни сюда" уже не устроит никого.

Рыбы