Гороскоп Василисы Володиной на октябрь для всех знаков Зодиака: время притормозить!

Рак
Семейная неразбериха в октябре может стать отправной точкой для каких-то начинаний. Если что-то происходящее кажется неприятным, неудачным или неприемлемым, самое время предлагать свой собственный план спасения. А вот реализовывать его в одиночку необязательно.
Лев
Вы рискуете страдать от ретро-Меркурия даже больше, чем другие знаки Зодиака. Перепроверяйте все - от чека в магазине до последней буквы в подписи к важному письму. Воздержитесь от покупок (особенно технических новинок) до 19 октября. И не боритесь с обстоятельствами, не переламывайте. Поток сам вынесет куда нужно с 23 октября.
Дева
Пора пересчитать накопленное и заново оценить себя самого. Причем это может отразиться как на стоимости вашей работы, так и на ощущении собственного "веса" для окружающих. И (внимание!)
не обязательно переоценка должна вести к повышению, просто сейчас важно сравнить свои желания и требования реальности.
Чтобы не выглядеть невестой "далеко за 40", которая все ждет принца на белом коне.
Весы
Если кто и движется сейчас к своим целям, так это вы. Вокруг ошеломляюще много дел, за которые вы хотели бы схватиться, но не с каждым из них я советовала бы спешить. Выбирайте то, в чем точно уверены, откинув сомнительные варианты. Вспоминайте все, что готовили до этого, и вперед!
Скорпион
Пока на первой неделе октября вы наслаждаетесь общим вниманием, не забывайте о необходимости регулярно помешивать кипящее зелье своих намерений - они скоро дойдут до нужного градуса и тогда уже смогут во всей красе явиться миру. Но пока не стоит громко заявлять о них или тихо откровенничать с близкими - так вы сможете перепроверить все и до конца убедиться, что готовы двинуться к цели.
Стрелец
Жизнь меняется и дорожает. Раньше вас это не слишком трогало, а сейчас трогает, и еще как! Можно сказать, что от этого зависят какие-то принципиальные моменты в вашей жизни. Так что
придется переключать внимание с "тружусь - стараюсь" на "деньги себя сами на карту не зачислят". Действуйте не силой, а связями, контактами, договоренностями.
Козерог
Октябрь не обещает чудес, а обещает много усилий, которые уходят как вода в песок, оставляя усталость и разочарование в собственной эффективности. Откажитесь на время от лишнего, чтобы не усиливать текущую нагрузку. Думайте, кого можете делегировать, кому передать, поручить.
Водолей
Или вы вынесете свои идеи в практическое поле, или они сами вынесут вам мозг. Кроме шуток, внутреннее напряжение, с которым Водолей создает новую реальность, стараясь соответствовать своим же представлениям об идеальном, нуждается в корректировке.
Пора плюнуть и расслабиться или включить акселератор, многократно ускорившись. Вот это вот "ни туда, ни сюда" уже не устроит никого.
Рыбы
Пыльная работенка это не то, чего стоит бояться именно сейчас. Месяц обещает быть напряженным, загруженным и не слишком приятным, но достаточно конструктивным с точки зрения доработки деталей. Прежде чем бежать вперед, взвесьте все 10 раз и старайтесь отыскать инсайдерскую информацию.