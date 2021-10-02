Фото ⟩ Шлесерс провел пикет в центре Риги. Собрались более 500 человек

По наблюдениям агентства LETA, на мероприятии собралось более 500 человек.

Мероприятие контролировалось как Государственной полицией, так и Полицией Рижского самоуправления.

У некоторых протестующих в руках были красно-бело-красные флаги и цветы. С цветами на мероприятие также пришли представители партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, Линда Лиепиня и Юлия Степаненко.

Выступая перед присутствующими, Шлесерс утверждал, что его партия - не антиваксеры, а выступает за добровольную вакцинацию против Covid-19.

Госполиция указывает, что во время пикета у памятника снова были осознанно нарушены требования эпидемиологической безопасности, а также требования, включенные в Закон о собраниях, шествиях и пикетах.

Полиция подчеркнула, что пикеты до 50 человек по-прежнему могут проводиться на открытом воздухе, но в субботу на пикете максимальное количество людей, собравшихся у памятника Свободы составляло от 500 до 600 человек. Это число, которое зафиксировала Госполиция, не считая прохожих, сотрудников полиции и представителей СМИ, работающих на месте событий, а также просто тех, кто наблюдал за мероприятием с далека.

В Рижской думе подтвердили, что частное лицо подало заявку на проведение шествия от часов Laima до памятника Свободы.

Галерея: Пикет сторонников Шлесерса у памятника Свободы

Мероприятие планировалось с 13 до 15 часов.

Количество участников заявлено максимально разрешенное - 50 человек.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Шлесерс, призывая на мероприятие 2 октября, в Facebook написал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил о введении обязательной вакцинации. "Начнут с учителей, медиков и работников социальных служб. Если народ это проглотит, последуют и другие профессии", - утверждал Шлесерс.