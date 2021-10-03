85 комиков и 12 команд: На ТНТ стартовало грандиозное юмористическое шоу "Игра"

Грандиозный трехчасовой фестиваль познакомит зрителей со всеми участниками шоу: ведущим Евгением Чебатковым, жюри в составе Нурлана Сабурова, Гарика Харламова, Юлии Ахмедовой и Гарика Мартиросяна, а также каждой из 12 команд, которые поделили на "старичков" и "молодых".

ФОТО: пресс-фото

Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян определятся, какую команду считают самой смешной, и отдадут ей свой балл. Таким образом команды, у которых получится представить себя на фестивале лучше всего, получают фору перед баттловой частью юмористического турнира.

ФОТО: пресс-фото

В шоу нет никаких рамок: можно показывать миниатюры, выступать со стендапом, песнями, пародиями или уходить в абсурдный, альтернативный юмор. Главное - быть смешным. Если ты смешнее других, получаешь балл. Если у тебя больше баллов, чем у всех, к концу проекта, то ты выходишь в финал четырех, куда попадут по две лучшие команды от каждого поколения. Они и определят между собой, кто больше достоин 30 миллионов призовых рублей (около 356 тысяч евро).

ФОТО: пресс-фото

Ольга Картункова, Сборная России: "Никогда-никогда, ни при каких обстоятельствах я не бежала ни за призами, ни за лаврами, ни за деньгами. Для меня самое главное в "Игре", чтобы я никого не обидела и не разочаровала, в первую очередь, мою семью. Они в меня верят, сидят в зале, переживают и болеют за меня, поэтому я просто не имею права обломаться. Шоу "Игра" - это, прежде всего, эмоции, адреналин, энтузиазм, волнение и бешеная энергия. Хочется пробовать экстраординарные и экстремальные образы, которые не пересекаются с другими моими проектами. Еще интересно шутить на новые, современные темы, которые нам не свойственны: про всякие "попиты", "симпл димплы" и тому подобное".

ФОТО: Пресс-фото

Иван Абрамов, "Наша команда": "Начать играть, будучи стендап-комиками, было экстремальной затеей. Но все получилось или нет.. Судя по первым баттлам, самым требовательным членом жюри был Гарик Мартиросян. Ему важно каждый раз, чтобы был рост. Вот мы в прошлый раз вышли, и я был метр восемьдесят пять, потом вышли и опять ростом метр восемьдесят пять - но жюри уже не так сильно улыбалось".

ФОТО: пресс-фото

Азамат Мусагалиев, "Камызяки": "Наша команда пришла в "Игру" веселиться. Конечно, в процессе вошли в азарт - как-то раз переписали заново всё выступление в ночь перед игрой. Где-то недовольны судейством, где-то мы недовольны собой и так далее. Но основная наша задача - получить удовольствие, побыть вместе и поиграть!".

ФОТО: Postimees

Варвара Щербакова, "Женская сборная": "Для меня фраза "Я в "Игре"!" означает, что я - часть чего-то большого и классного. Мне это очень приятно. Я как человек, который плачет во время гимна России, рада, что могу испытывать свое любимое чувство патриотизма по миллиону раз: когда красиво открываются жалюзи, и мы выходим на сцену; когда выступают комики, которых я люблю; когда выигрывает тот, кто считался слабым; когда хвалят… люблю, когда хвалят. Победителем стать не так важно, как быть среди этих крутых людей, быть с ними на равных. Если не говорить про нашу команду, то я болею отдельно за Дениса Дорохова. Это мой личный юмористический фаворит!".

Шоу "Игра" на канале ТНТ с 26 сентября!