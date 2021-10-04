"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров

Расследование ICIJ: Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

Президент Украины Зеленский - фигурант "досье Пандоры"

В "досье Пандоры" фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украиины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом "досье Пандоры" ФОТО: Efrem Lukatsky/AP photo/picture alliance

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.

Еще один фигурант расследования - премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состоянием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Разоблачены более 130 миллиардеров

Андрей Бабиш - не единственный состоятельный фигурант "досье Пандоры". Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.