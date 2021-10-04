Никита Троянский: "Локдаун - немедленно. Лучше недовольство сейчас, чем когда умрут тысячи людей"

По его мнению, продолжительность локдаунов можно уточнить, но в октябре его нужно ввести немедленно.

Троянский отметил, что с 22 сентября в Латвии наблюдается самый высокий за все время пандемии рост заболеваемости Covid-19, причем во всех возрастных группах.

За десять дней распространенность инфекции увеличилась примерно на 86% или почти удвоилась, более того, исчезла "любая возрастная структура", то есть рост происходит во всех возрастных группах, а не в какой-либо отдельной части общества, заявил эпидемолог.

"Если время от заражения до госпитализации составляет около десяти дней (...) и если оно равно времени удвоения инфекции, то, принимая ограничения при Х госпитализируемых, предотвратить госпитализацию 2Х человек уже нельзя, потому что они уже заразились", - указал Троянский, добавив, что 1000 пациентов с Covid-19 в больницах - это только вопрос времени.

"Похоже, что 1000 госпитализированных гарантированы. Некоторые больницы уже заполнены. Но есть сценарий, когда мы не достигнем 1500 госпитализированных, что является потолком для пропускной способности системы здравоохранения.

Это решение определенно не будет популярным и потребует большого участия общественности. Каждый месяц в течение недели (продолжительность можно уточнять) вводится военный локдаун с четким графиком на ноябрь, декабрь, январь. В октябре вводить его нужно немедленно", - заявил эксперт.

Троянский считает, что таким образом можно будет сохранить количество пациентов с Covid-19 в больницах на уровне 800-1200 человек, а "люди, которые решили переболеть, реализуют свой выбор, не перегружая больницы".

По словам эпидемиолога, это решение дешевле, чем коллапс системы и несколько тысяч умерших, кроме того, продлевается время вакцинации для сомневающихся.