Пн, 4.10.2021
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Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента
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Никита Троянский: "Локдаун - немедленно. Лучше недовольство сейчас, чем когда умрут тысячи людей"

Иллюстративное фото ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

В Латвии наблюдается неконтролируемое распространение Covid-19, поэтому до января раз в месяц или чаще на неделю или больше следует вводить строгие локдауны, написал в социальных сетях эпидемиолог Никита Троянский.

По его мнению, продолжительность локдаунов можно уточнить, но в октябре его нужно ввести немедленно.

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Троянский отметил, что с 22 сентября в Латвии наблюдается самый высокий за все время пандемии рост заболеваемости Covid-19, причем во всех возрастных группах.

За десять дней распространенность инфекции увеличилась примерно на 86% или почти удвоилась, более того, исчезла "любая возрастная структура", то есть рост происходит во всех возрастных группах, а не в какой-либо отдельной части общества, заявил эпидемолог.

"Если время от заражения до госпитализации составляет около десяти дней (...) и если оно равно времени удвоения инфекции, то, принимая ограничения при Х госпитализируемых, предотвратить госпитализацию 2Х человек уже нельзя, потому что они уже заразились", - указал Троянский, добавив, что 1000 пациентов с Covid-19 в больницах - это только вопрос времени.

"Похоже, что 1000 госпитализированных гарантированы. Некоторые больницы уже заполнены. Но есть сценарий, когда мы не достигнем 1500 госпитализированных, что является потолком для пропускной способности системы здравоохранения.

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Это решение определенно не будет популярным и потребует большого участия общественности. Каждый месяц в течение недели (продолжительность можно уточнять) вводится военный локдаун с четким графиком на ноябрь, декабрь, январь. В октябре вводить его нужно немедленно", - заявил эксперт.

Троянский считает, что таким образом можно будет сохранить количество пациентов с Covid-19 в больницах на уровне 800-1200 человек, а "люди, которые решили переболеть, реализуют свой выбор, не перегружая больницы".

По словам эпидемиолога, это решение дешевле, чем коллапс системы и несколько тысяч умерших, кроме того, продлевается время вакцинации для сомневающихся.

"Правительству нужно думать на несколько шагов вперед - недовольство локдауном сейчас лучше, чем недовольство позже, когда умрут тысячи людей", - подчеркнул эпидемиолог.


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