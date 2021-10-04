Павлютс призывает к более строгим мерам по борьбе с Covid-19, вплоть до ЧС. Медики говорят о коллапсе

Mums jāaptur nevakcinēto saslimšana. Ar ekspertiem un Krīzes vadības padomes sekretariātu jāsagatavo lēmuma pieņemšanai pasākumu kopums, tostarp, jāvērtē ārkārtas situācijas nepieciešamība, max. darbs attālināti, pakalpojumi klātienē tikai “zaļajā” režīmā. — Daniels Pavluts (@pavluts) October 4, 2021

Он отмечает, что ситуация с Covid-19 в Латвии в минувшие выходные продолжила стремительно ухудшаться. В пятницу количество госпитализаций превысило 500, а сегодня уже 588.

"Я нахожусь в контакте с премьер-министром, попросил рассмотреть вопрос о введении гораздо более строгих мер безопасности на сегодняшнем заседании коалиции", - заявил Павлютс.

Он подчеркнул необходимость остановить заболеваемость невакцинированных людей, включая оценку необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Также необходимо как можно больше думать об удаленной работе и оказании услуг очно только в "зеленом" режиме.

"Требования безопасности в образовании и других сферах необходимо усилить, поскольку больницы готовятся к наихудшим сценариям. Реализацию больше нельзя откладывать, она запоздала из-за политической нерешительности, опасений протестов и интересов отрасли", - добавил он.

Министр внутренних дел Мария Голубева, представляющая политическую силу Павлютса, пообещала в Twitter, что "службы внутренних дел поддержат необходимые меры по сокращению распространения Covid-19 в Латвии".

Медики также призывают правительство принять незамедлительные меры по сдерживанию распространения Covid-19

Латвийское общество врачей (LĀB) и Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀB) требуют от правительства немедленно принять строгие меры по ограничению распространения Covid-19.

Организации с обеспокоенностью отмечают, что система здравоохранения в настоящее время работает с огромными перегрузками и ее ожидает скорый коллапс.

"Последствия почувствуют не только пациенты с Covid-19, но потенциально и любой житель Латвии. Пора перестать питать иллюзии в отношении резервов больничных мест и в особенности персонала больниц для лечения Covid-19", - заявили в организации.

Если в ближайшие дни не будут приняты срочные и радикальные решения, превышение возможностей системы здравоохранения станет вопросом нескольких недель, отмечают врачи.

"На основании эпидемиологических данных можно сделать вывод, что отсроченные действия уже привели к неконтролируемому распространению коронавируса в обществе", - говорится в заявлении.

LĀB и LJĀB также отмечают, что и политики, и общественность должны прислушаться к мнению профессионалов сферы здравоохранения, которые предупреждают, что высокий уровень заболеваемости в Латвии недопустим и его необходимо снижать любыми средствами. Быстрее всего этого можно добиться путем сокращения числа ненужных и неважных контактов.

При этом подчеркивается, что правительство должно принять четкие решения, выполнение которых можно контролировать, иначе ограничения не сработают.

Также, по мнению экспертов, одновременно следует максимально увеличить охват вакцинацией с особым упором на группы риска. Обширная вакцинация не даст немедленного эффекта, она будет иметь результат в долгосрочной перспективе.

"Решения об обязательной вакцинации правильные, но, к сожалению, очень запоздалые. Мы в очередной раз призываем население пройти вакцинацию.

Вакцинация - не только самая эффективная мера предотвращения Covid-19 для конкретного человека, но и более надежный способ защитить от болезни окружающих", - призывают к солидарности LĀB и LJĀB.

В то же время специалисты указывают на необходимость при принятии срочных решений как можно скорее информировать о них общественность с использованием всех возможных каналов связи как на латышском, так и на русском языках.

Как сообщалось, ранее группа экспертов при Межведомственном координационном центре также призвала Кабинет министров как можно скорее подготовить строгий комплекс мер по ограничению распространения Covid-19.