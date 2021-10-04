Вт, 5.10.2021
С нетерпением ждет клиентов в наших современных магазинах! Якоб Йозефсон, председатель правления Lidl Latvija
Якоб Йозефсон, председатель правления Lidl Latvija
2

Работа Facebook, Instagram и WhatsApp после многочасового сбоя восстановлена

ФОТО: Reuters/ScanPix

Около 00:45 (по рижскому времени), спустя почти шесть часов глобального сбоя, работа Facebook, Instagram и WhatsApp начала восстанавливаться, сообщил Reuters.

Как отмечает "Дождь" со ссылкой на Bloomberg, это был один из самых крупных сбоев в интернете за последнее время. Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к сайтам по всему миру, заявил, что отключение Facebook – крупнейший сбой из тех, которые фиксировал сервис - Downdetector получил более 10,6 млн сообщений о сбое.

Напомним, в большей части Европы, в Израиле, Великобритании и других странах проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp появились около 18:30 (по рижскому времени).

Все три приложения, принадлежащие Facebook и работающие в общей инфраструктуре, полностью перестали работать вскоре после 19 часов. Перестали работать и продукты, являющиеся частью семьи приложений, например, Facebook Workplace.

Пользователи Facebook просто увидели сообщение об ошибке страницы или сообщение, что браузер не может подключиться к интернету. В свою очередь WhatsApp и Instagram продолжали работу, но не показывали новое содержание.

Facebook разместил сообщение о сбое в Twitter.

"Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.

2

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация, сообщает Русская служба ВВС.

"Медуза" со ссылкой на The New York Times сообщила, что внутренние сервисы Facebook тоже не работали, в связи с чем сотрудники компании не могли попасть на рабочие места - у них не работали пропуска.

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Проблемы в работе Facebook возникают довольно редко, однако у них обычно большие последствия, особенно потому, что они влияют на три крупнейших в мире приложения.

Forbes подсчитал, что сбои привели к сокращению состояния основателя Facebook почти на 6 млрд долларов до 116,8 млрд долларов. Все дело в том, что на новостях о "падении" продуктов Facebook акции компании подешевели почти на 5%. 

2

В компании пояснили, что причиной стали неудачные изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных. Это привело к разрыву связи между дата-центрами, пишет "Подъем". В Facebook утверждают, что не зафиксировали утечку данных пользователей, несмотря на сообщения о сливе, добавляет издание.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за случившееся:

"Прошу прощения за сегодняшнее нарушение работы - я знаю, насколько сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с дорогими вам людьми".

2

Последний глобальный сбой в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошел в марте 2021 года. Тогда более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой приложения.

Немного шуток:


НАВЕРХ
Back