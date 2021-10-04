Работа Facebook, Instagram и WhatsApp после многочасового сбоя восстановлена

Как отмечает "Дождь" со ссылкой на Bloomberg, это был один из самых крупных сбоев в интернете за последнее время. Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к сайтам по всему миру, заявил, что отключение Facebook – крупнейший сбой из тех, которые фиксировал сервис - Downdetector получил более 10,6 млн сообщений о сбое.

Напомним, в большей части Европы, в Израиле, Великобритании и других странах проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp появились около 18:30 (по рижскому времени).

Все три приложения, принадлежащие Facebook и работающие в общей инфраструктуре, полностью перестали работать вскоре после 19 часов. Перестали работать и продукты, являющиеся частью семьи приложений, например, Facebook Workplace.

Пользователи Facebook просто увидели сообщение об ошибке страницы или сообщение, что браузер не может подключиться к интернету. В свою очередь WhatsApp и Instagram продолжали работу, но не показывали новое содержание.

Facebook разместил сообщение о сбое в Twitter.

"Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация, сообщает Русская служба ВВС.

"Медуза" со ссылкой на The New York Times сообщила, что внутренние сервисы Facebook тоже не работали, в связи с чем сотрудники компании не могли попасть на рабочие места - у них не работали пропуска.

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Проблемы в работе Facebook возникают довольно редко, однако у них обычно большие последствия, особенно потому, что они влияют на три крупнейших в мире приложения.

Forbes подсчитал, что сбои привели к сокращению состояния основателя Facebook почти на 6 млрд долларов до 116,8 млрд долларов. Все дело в том, что на новостях о "падении" продуктов Facebook акции компании подешевели почти на 5%.

В компании пояснили, что причиной стали неудачные изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных. Это привело к разрыву связи между дата-центрами, пишет "Подъем". В Facebook утверждают, что не зафиксировали утечку данных пользователей, несмотря на сообщения о сливе, добавляет издание.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за случившееся:

"Прошу прощения за сегодняшнее нарушение работы - я знаю, насколько сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с дорогими вам людьми".

Последний глобальный сбой в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошел в марте 2021 года. Тогда более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой приложения.