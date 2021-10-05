Предотвращение катастрофы Covid-19: возможны длинные каникулы, Левитс не исключает ЧС, но решения не приняты

По словам Левитса, решения о дополнительных мерах для защиты от Covid-19 будут приниматься по двум направлениям. Первое направление будет заключаться в продвижении вакцинации с помощью различных призывов и кампаний. Второе направление может заключаться в снижении риска заразиться Сovid-19.

"Посмотрим, какими будут эти меры. Возможно, некоторые услуги будут доступны только тем, кто был вакцинирован от Covid-19 или переболел", - сказал президент.

Говоря о том, не опоздало ли решение о введении более строгих ограничений, Левитс заявил, что проблема в том, что политики стараются как можно меньше принимать непопулярные решения, потому что это влияет на их рейтинг.

"Политики должны принимать правильные решения, отвечающие интересам государства и общества. Конечно, большинство общества против ограничений, и политики прислушиваются к этому. Сегодня мы видим последствия. Как сказал премьер-министр, ответственность должны нести те, кто призывает не вакцинироваться", - заключил Левитс.

Утренний комментарий министра здравоохранения

С целью обуздать быстрое и неконтролируемое распространение Covid-19 более строгие меры безопасности будет введены так, чтобы по возможности минимально повлиять на экономику и как можно дольше держать школы на очном обучении, также этим утром в эфире программы 900 sekundes на TV3 заявил министр здравоохранения Дэниэль Павлютс.

Министр не прокомментировал ограничения более подробно, но добавил, что, например, вопрос со школами может быть решен введением более ранних каникул, что защитит учащихся и учителей от роста заболеваемости.

"После заседания совета могут быть проведены политические консультации, чтобы понять, какие шаги можно предпринять для сдерживания быстрого распространения вируса. Я не думаю, что на этот раз возникнут какие-либо проблемы с конкретными решениями, поскольку правительственная коалиция подтвердила, что понимает ситуацию, что скорость, с которой приближается неконтролируемый уровень заболеваемости, выше, чем прошлой зимой", - сказал министр.

Павлютс согласен с тем, что к очередному росту заболеваемости Covid-19 привел страх перед реакцией общества, поэтому политики не принимали решений об ужесточении мер, хотя Министерство здравоохранения и эксперты и прогнозировали быстрый рост заболеваемости.

"Сейчас важно договориться о более жестких мерах, чтобы остановить рост инфекции, защитить больницы от надвигающейся катастрофы, потому что уже через две недели мы можем достичь уровня заболеваемости, как прошлой зимой, когда в больницах лечились более 1000 пациентов с Covid-19", - сказал министр.

Что говорила министр образования?

Переговоры о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения после осенних каникул не ведутся, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19, в передаче LTV Rīta panorāma заявила министр образования Анита Муйжниеце.

По словам министра, прилагаются все усилия для того, чтобы очное обучение длилось как можно дольше, и о закрытии школ после осенних каникул речь не идет.