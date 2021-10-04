Павлютс: в Латвии может быть введен режим ЧС; ожидаются новые ограничения

"Система здравоохранения должна быть защищена от катастрофических перегрузок, которые могут иметь негативные последствия для людей с другими проблемами со здоровьем, кроме Covid-19", - отметил Павлютс.

По его словам, инфекция Covid-19 распространяется также в системе образования, в школах, где были получены положительные результаты тестов. Это следует предотвратить, обеспечив фактическое соблюдение существующих мер безопасности, таких как правильное ношение масок и обеспечение вентиляции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что сегодня не обсуждались конкретные предложения по сокращению распространения Covid-19 - они будут обсуждаться во вторник.

Совет решит, в каком направлении двигаться, а затем потребуется несколько дней для принятия решений правительством.

Глава правительства выразил уверенность, что все партнеры по коалиции одинаково понимают серьезность ситуации.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение), отвечая на вопрос об ограничениях в экономике, сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Он сообщил, что Министерство экономики поддерживает необходимость ограничений.

"На наш взгляд, для сдерживания вируса потребуются краткосрочные и относительно сложные ограничения, а не длительные и растянутые", - сказал Витенбергс. Ограничения в торговле обсуждались и ранее, и Минэкономики считало, что нужно больше вовлекать предприятия и позволять им выбирать режим, в котором они хотят работать.

Однако теперь ситуация изменилась, и последует новое предложение, сказал Витенбергс, не раскрывая его сущности.

Новые ограничения

На совещании правительственной коалиции удалось получить поддержку для введения строгих мер безопасности по сокращению заболеваемости Covid-19, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Главной целью таких мероприятий будет защитить невакцинированную часть общества от заражения и предотвратить катастрофу в системе здравоохранения, сообщил министр.

Он указал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созовет совет по кризисному управлению, в свою очередь специалисты подготовят предложения.

Со своей стороны Кариньш после совещания коалиции сообщил, что на заседании совета, назначенном на завтрашнее утро, министры заслушают представителей больниц и других экспертов о возможных действиях в ситуации, когда заболеваемость и нагрузка на больницы быстро растут.

Премьер повторно призвал жителей вакцинироваться от Covid-19, поскольку только так можно защитить себя и своих близких. Кроме того, это возможность удержать экономический рост и школы открытыми.

"Я призываю всех непривитых воспользоваться этой возможностью, не ждать больше и сделать прививку. Чем больше будет привитых, тем лучше мы защитим общество и тем быстрее сможем выйти из кризиса", - отметил Кариньш.

Какие конкретно ограничения будут введены, на данный момент неизвестно.

Министр предлагает платить пожилым жителям за вакцинацию

Чтобы мотивировать пожилых людей прививаться от Covid-19, им нужно платить, заявил сегодня после совещания правящей коалиции министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия).