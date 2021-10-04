Пн, 4.10.2021
На данный момент я не могу сделать достоверных прогнозов, что мы сможем вакцинировать эти условные 70% латвийского общества к концу года. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Павлютс: в Латвии может быть введен режим ЧС; ожидаются новые ограничения
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  • В Латвии может быть введен режим ЧС
  • Коалиция договорилась о введении новых ограничений
  • Министр предлагает платить пожилым жителям за вакцинацию
  • Кариньш призывает людей использовать возможности удаленной работы
Даниэль Павлютс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Учитывая быстрое и неконтролируемое распространение Covid-19, коалиция рассматривает возможность повторного объявления режима чрезвычайной ситуации в стране, заявил сегодня журналистам после совещания коалиционных партий министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Режим ЧС из-за Covid-19 в стране действовал уже дважды.

Правительство может принять такое решение уже на этой неделе, а также обсудить конкретные более строгие ограничения.

На вопрос, какие конкретные ограничения были поддержаны сегодня коалицией, Павлютс ответил, что речь может идти о возобновлении режима чрезвычайной ситуации, доступности очных услуг в "зеленом" режиме, то есть только для вакцинированных или переболевших людей.

Кабинет министров также может рассмотреть необходимость более строгих требований как в торговле, так и в других сферах. По словам Павлютса, о деталях можно будет говорить после заседания совета по кризисному управлению, созванного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем завтра.

В то же время, учитывая прогнозы об увеличении числа пациентов с Covid-19 в больницах, в ближайшее время, возможно, придется принять решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в здравоохранении, добавил министр.

Павлютс также подчеркнул, что меры безопасности должны быть направлены на защиту непривитых людей, поскольку у вакцинированных людей в 3,4 раза меньше шансов заразиться и в пять раз меньше шансов попасть в больницу с тяжелым течением болезни.

"Система здравоохранения должна быть защищена от катастрофических перегрузок, которые могут иметь негативные последствия для людей с другими проблемами со здоровьем, кроме Covid-19", - отметил Павлютс.

По его словам, инфекция Covid-19 распространяется также в системе образования, в школах, где были получены положительные результаты тестов. Это следует предотвратить, обеспечив фактическое соблюдение существующих мер безопасности, таких как правильное ношение масок и обеспечение вентиляции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что сегодня не обсуждались конкретные предложения по сокращению распространения Covid-19 - они будут обсуждаться во вторник.

Совет решит, в каком направлении двигаться, а затем потребуется несколько дней для принятия решений правительством.

Глава правительства выразил уверенность, что все партнеры по коалиции одинаково понимают серьезность ситуации.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение), отвечая на вопрос об ограничениях в экономике, сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Он сообщил, что Министерство экономики поддерживает необходимость ограничений.

"На наш взгляд, для сдерживания вируса потребуются краткосрочные и относительно сложные ограничения, а не длительные и растянутые", - сказал Витенбергс. Ограничения в торговле обсуждались и ранее, и Минэкономики считало, что нужно больше вовлекать предприятия и позволять им выбирать режим, в котором они хотят работать.

Однако теперь ситуация изменилась, и последует новое предложение, сказал Витенбергс, не раскрывая его сущности.

Новые ограничения

На совещании правительственной коалиции удалось получить поддержку для введения строгих мер безопасности по сокращению заболеваемости Covid-19, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Главной целью таких мероприятий будет защитить невакцинированную часть общества от заражения и предотвратить катастрофу в системе здравоохранения, сообщил министр.

Он указал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созовет совет по кризисному управлению, в свою очередь специалисты подготовят предложения.

Со своей стороны Кариньш после совещания коалиции сообщил, что на заседании совета, назначенном на завтрашнее утро, министры заслушают представителей больниц и других экспертов о возможных действиях в ситуации, когда заболеваемость и нагрузка на больницы быстро растут.

Премьер повторно призвал жителей вакцинироваться от Covid-19, поскольку только так можно защитить себя и своих близких. Кроме того, это возможность удержать экономический рост и школы открытыми.

"Я призываю всех непривитых воспользоваться этой возможностью, не ждать больше и сделать прививку. Чем больше будет привитых, тем лучше мы защитим общество и тем быстрее сможем выйти из кризиса", - отметил Кариньш.

Какие конкретно ограничения будут введены, на данный момент неизвестно.

Министр предлагает платить пожилым жителям за вакцинацию

Чтобы мотивировать пожилых людей прививаться от Covid-19, им нужно платить, заявил сегодня после совещания правящей коалиции министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия).

Он заявил, что надо ходить "из дома в дом", предлагая сделать прививку, и платить деньги после вакцинации.

Борданс также отметил, что сегодня на заседании коалиции не было предложено никаких конкретных решений кризиса. Завтра на заседании совета по кризисному управлению он выдвинет и свое предложение о выплате денег.

Премьер-министр призывает людей использовать возможности удаленной работы

Учитывая высокую и растущую заболеваемость Covid-19, премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает всех, у которых есть такая возможность, работать удаленно.

После встречи партий правящей коалиции премьер призвал людей выбрать такой вариант и согласовать его с работодателем.

Он также призвал всех, в том числе и вакцинированных, носить маску в публичных местах в помещении.

Сегодня участники совещания правительственной коалиции также заседали в масках.

Призывы к Локдауну

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал на сегодняшнем заседании коалиционных партий рассмотреть вопрос о введении более строгих мер по ограничению распространения Covid-19.

Он отметил, что ситуация с Covid-19 в Латвии в минувшие выходные продолжила стремительно ухудшаться. В пятницу количество госпитализированных превысило 500, а сегодня составляет уже 588 человек.

Министр подчеркнул, что нужно остановить заболеваемость среди непривитых людей, подготовив совместно с экспертами и советом по кризисному управлению пакет мер, в том числе рассмотреть необходимость введения режима чрезвычайной ситуации. Также надо думать о максимально удаленной работе и предоставлении очных услуг только в "зеленом" режиме.

За незамедлительные меры выступают и медики

Латвийское общество врачей (ЛОВ) и Латвийская ассоциация молодых врачей (ЛАМВ) требуют от правительства немедленно принять строгие меры по ограничению распространения Covid-19.

Организации с обеспокоенностью отмечают, что система здравоохранения в настоящее время работает с огромными перегрузками и ее ожидает скорый коллапс.

Если в ближайшие дни не будут приняты срочные и радикальные решения, превышение возможностей системы здравоохранения станет вопросом нескольких недель, отмечают врачи.

Эпидемиолог предлагает ввести регулярные локдауны

В Латвии наблюдается неконтролируемое распространение Covid-19, поэтому до января раз в месяц или чаще на неделю или больше следует вводить строгие локдауны, написал в социальных сетях эпидемиолог Никита Троянский.

По его мнению, продолжительность локдаунов можно уточнить, но в октябре его нужно ввести немедленно. Троянский отметил, что с 22 сентября в Латвии наблюдается самый высокий за все время пандемии рост заболеваемости Covid-19, причем во всех возрастных группах.

За десять дней распространенность инфекции увеличилась примерно на 86%, или почти удвоилась, более того, исчезла "любая возрастная структура", то есть рост происходит во всех возрастных группах, а не в какой-либо отдельной части общества, заявил эпидемиолог.


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