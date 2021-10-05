Во время проверки на стройплощадке работник напал на сотрудницу Трудовой инспекции

В ходе проверки попытки инспектора установить личность человека и зафиксировать действия сотрудника с помощью технических средств закончились нападением с его стороны и попыткой воспрепятствовать. Инспектор получила телесные повреждения.

О нападении было сообщено в Государственную полицию, которая задержала предполагаемого нападавшего и возбудила уголовное дело за нападение на государственного служащего. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет, временного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.

По окончании периода нетрудоспособности инспектор вернулась к работе и продолжает выполнять свои обязанности.

Трудовая инспекция напоминает, что должностные лица имеют право проводить проверку без предварительного уведомления или разрешения в любое время дня, когда компания работает, даже в отсутствие работодателя.

Во время проверки инспекторы могут запросить информацию, необходимую для обеспечения соблюдения требований нормативных актов, и с этой целью могут опросить работодателей, работников и других лиц по вопросам трудового законодательства и охраны труда, потребовать записи, регистрационные и другие документы, а также провести измерения факторов рабочей среды, фотографировать, делать аудио- и видеозаписи.