В автобусе Рига - Таллинн обнаружили нелегально въехавшего в Эстонию иракца

В воскресенье в 14:40 полицейский патруль проверял на шоссе Таллинн - Пярну - Икла в Уулу пассажиров следовавшего из Риги в Таллинн автобуса. В ходе проверки полиция выявила 25-летнего иракца, незаконно въехавшего в Эстонию, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеской префектуры.

"Мужчина предъявил полиции удостоверяющий личность документ, который не был его собственным. Полицейские доставили его в Пярнуское отделение полиции. В настоящее время мы выясняем, каким образом этот человек получил документ", - сказал руководитель управления пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

По словам Петерса, целью поездки задержанного была не Эстония. "Мужчина самовольно покинул латвийский центр размещения, куда он прибыл из Беларуси в августе. По его словам, его целью было приехать на автобусе из Латвии в Таллинн, чтобы оттуда добраться в Швецию к своему родственнику", - сказал Петерс.

Полиция обратилась с ходатайством о помещении 25-летнего гражданина Ирака в следственный изолятор и сотрудничает с Латвией, чтобы вернуть этого человека в центр, который он самовольно покинул.

По словам Петерса, полицейские контролируют передвижение в приграничных районах из-за миграционного давления на Литву и Латвию. "Вот уже несколько месяцев мы направляем дополнительные патрули к эстонско-латвийской границе для проверки транспортных средств и людей, въезжающих в страну из Латвии, чтобы предотвратить возможную нелегальную миграцию", - сказал он.

Этот контроль продолжится. "Идея дополнительного контроля в приграничных районах в том, чтобы предотвратить образование миграционных коридоров, и здесь не имеет значения, будет ли Эстония использоваться в качестве транзитного пункта или пункта назначения. Полиция серьезно относится к каждому случаю, мы ежедневно оцениваем ситуацию и действуем соответствующим образом", - добавил Петерс.