Жертвами священников-педофилов во Франции стали не менее 216 тысяч человек

Жан-Марк Сове, глава комиссии по расследованию, указал, что число жертв сексуального насилия во Французской католической церкви может достигать 330 000 человек, если туда включить и церковный персонал.

Один из потерпевших назвал отчет комиссии поворотным моментом в истории Франции.

Расследование по заказу Французской католической церкви было начато в 2018 году. Следствие собрало информацию из судов, полиции и церквей, а также заслушало показания потерпевших.

В ходе расследования были обнаружены доказательства того, что во Французской католической церкви преступления на сексуальной почве совершили не менее 2 900 – 3200 человек. Общее количество священников и других церковных служителей во Французской католической церкви составляет около 115 000 человек.

Большинство жертв сексуального насилия - молодые мальчики. 80% жертв - мальчики в возрасте от десяти до 13 лет, 20% - девочки в разных возрастных группах.

Почти в каждом третьем случае произошло изнасилование.

В отчете говорится, что католическая церковь является вторым по риску сексуального насилия местом после круга семьи и родственников.

Выводы комиссии по расследованию изложены в отчете объемом почти 2500 страниц.

"Цифры вызывают тревогу, и их нельзя оставить без последствий", - сказал Сове.

По его словам, помимо травмы, жертвам приходилось жить в изоляции, часто с чувством стыда и вины. Многие до сих пор страдают от последствий.

Большинство случаев сексуального насилия, по которым комиссия располагает доказательствами, случились слишком давно, чтобы привлечь виновных к ответственности.

После снижения количества случаев сексуальной эксплуатации в послевоенные десятилетия, это число в последнее время оставалось стабильным.

"Не следует думать, что проблема уже позади, она все еще существует", - сказал Сове.

Во время презентации долгожданного отчета лидер организации жертв La Parole Liberee Франсуа Дево заявил, что церковь "заплатит за все эти преступления".

По его словам, это будут миллиарды долларов.