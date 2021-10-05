Жертвами священников-педофилов во Франции стали не менее 216 тысяч человек

Жан-Марк Сове, глава комиссии по расследованию, указал, что число жертв сексуального насилия во Французской католической церкви может достигать 330 000 человек, если туда включить и церковный персонал.
Один из потерпевших назвал отчет комиссии поворотным моментом в истории Франции.
Расследование по заказу Французской католической церкви было начато в 2018 году. Следствие собрало информацию из судов, полиции и церквей, а также заслушало показания потерпевших.
В ходе расследования были обнаружены доказательства того, что во Французской католической церкви преступления на сексуальной почве совершили не менее 2 900 – 3200 человек. Общее количество священников и других церковных служителей во Французской католической церкви составляет около 115 000 человек.
Большинство жертв сексуального насилия - молодые мальчики. 80% жертв - мальчики в возрасте от десяти до 13 лет, 20% - девочки в разных возрастных группах.
Почти в каждом третьем случае произошло изнасилование.
В отчете говорится, что католическая церковь является вторым по риску сексуального насилия местом после круга семьи и родственников.
Выводы комиссии по расследованию изложены в отчете объемом почти 2500 страниц.
"Цифры вызывают тревогу, и их нельзя оставить без последствий", - сказал Сове.
По его словам, помимо травмы, жертвам приходилось жить в изоляции, часто с чувством стыда и вины. Многие до сих пор страдают от последствий.
Большинство случаев сексуального насилия, по которым комиссия располагает доказательствами, случились слишком давно, чтобы привлечь виновных к ответственности.
После снижения количества случаев сексуальной эксплуатации в послевоенные десятилетия, это число в последнее время оставалось стабильным.
"Не следует думать, что проблема уже позади, она все еще существует", - сказал Сове.
Во время презентации долгожданного отчета лидер организации жертв La Parole Liberee Франсуа Дево заявил, что церковь "заплатит за все эти преступления".
По его словам, это будут миллиарды долларов.
Факты о широко распространенном сексуальном насилии во Французской католической церкви - еще один удар для католической церкви, которая во многих частях мира попала в центр громких скандалов о сексуальном насилии и педофилии.