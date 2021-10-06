Пуце объяснил, почему во вторник не было принято решение о более строгих ограничениях

Он отметил, что объединение партий поддерживает быстрые действия, принимая во внимание кризисное управление, в том числе предложения экспертов сферы здравоохранения, сообщает агентство LETA. По словам политика, именно у невакцинированных возможность заболеть примерно в 3,5 раза выше, возможность попасть в больницу в пять раз выше, а оказаться в больнице в тяжелом состоянии после заболевания Covid-19 - в семь раз выше.

Пуце отметил, что объединение поддержало бы принятие необходимых решений уже во вторник, 5 октября, однако время еще нужно премьер-министру Кришьянсу Кариньшу, которому нужно было ехать на собрание Совета ЕС, а также экспертам, которые должны подготовить предложения.

По словам Пуце, министр здравоохранения Даниэль Павлютс еще с конца августа объяснял, что потребуются решения об ограничениях, но до прошлой недели эти предложения не получали необходимой поддержки.

На вопрос, стоит ли ввести комендантский час, который относился бы и к вакцинированным, Пуце пояснил, что эффективность комендантского часа ставят под сомнение.

Политик указал, что премьеру важно призвать вакцинированных добровольно ограничить свои контакты, по возможности работать удаленно и сократить число посещения магазина.

Отвечая на вопрос о плате жителям за вакцинацию, Пуце в качестве хорошего признака отметил, что с таким предложением идут те коалиционные партнеры, которые ранее не поддерживали направленные Минздравом предложения, мотивирующие вакцинацию. Политик допускает, что объединение может поддержать такую плату, однако Пуце сомневается в том, насколько это будет эффективным, так как куда важнее разъяснительная работа.