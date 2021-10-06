Урбанович объяснил, почему Ушаков говорил на конгрессе "Согласия" по-русски

Законом не запрещено выступать на собрании партии на иностранном языке без перевода, если того не требует ни один из участников собрания.

Председатель "Согласия" Янис Урбанович пояснил газете Latvijas Avīze, что каждый участник дебатов высказывался на том языке, на котором ему удобнее, сообщает агентство LETA.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы и рожденные в Латвии русские были поняты и могли гордиться своим происхождением так же, как латыши.

Ушаков пояснил, что они с Урбановичем разделили роли: один говорил по-латышски, второй - по-русски.

Напомним, Латвия - как судно, приближающееся к айсбергу, в субботу на конгрессе социал-демократической партии "Согласие" отметил председатель партии и депутат Европарламента Нил Ушаков.

В своей речи он отметил, что Латвия сейчас находится на пороге большой катастрофы. В течение уходящей недели можно было услышать, что в день Covid-19 заражаются примерно 1200 жителей, а умирают - десять. С такой скоростью заболеваемости до конца года только от Covid-19 умрет примерно 1000 человек, не считая больных с другими диагнозами.

"Пока отдельные страны-участницы ЕС готовятся к тому, что можно будет выдохнуть и начать думать о рождественском утре, Латвия приближается к апокалипсису со всеми вытекающими из этого последствиями.