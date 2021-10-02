Ушаков: Латвия приближается к апокалипсису
Латвия - как судно, приближающееся к айсбергу, в субботу на конгрессе социал-демократической партии "Согласие" отметил председатель партии и депутат Европараламента Нил Ушаков.
Латвия - как судно, приближающееся к айсбергу, в субботу на конгрессе социал-демократической партии "Согласие" отметил председатель партии и депутат Европараламента Нил Ушаков.
В своей речи он отметил, что Латвия сейчас находится на пороге большой катастрофы. В течение уходящей недели можно было услышать, что в день Covid-19 заражаются примерно 1200 жителей, а умирают - десять. С такой скоростью заболеваемости до конца года только от Covid-19 умрет примерно 1000 человека, не считая больных другими заболеваниями.
"Пока отдельные страны-участницы ЕС готовятся к тому, что можно будет выдохнуть и начать думать о рождественском утре, Латвия приближается к апокалипсису со всеми вытекающими из этого последствиями.
Это касается всех сфер - в школах "выгорают" педагоги, а в больницах - медицинский персонал. Мы можем на полученные от ЕС миллионы открывать новые школы и больницы, но в них некому будет работать", - отметил Ушаков.
По словам политика, со всех сторон можно слышать, что ответственность за то, что происходит в стране, находящейся на пороге катастрофы, должно взять на себя правительство. Ушаков указал, что мы находимся на судне, направляющемся к айсбергу. Вместо того, чтобы повернуть штурвал, команда судна находится на капитанском мостике и ссорится по поводу того, что нужно раздать пассажирам листики и предупредить их, что корабль движется к айсбергу.
"Кроме того, команда обсуждает, сколько денег на эти цели сможет потратить, кто из друзей членов экипажа будет заниматься распечаткой бюллетеней, на каком языке их можно будет выпускать, на каком - нет. В свою очередь пассажиры с ужасом смотрят на то, что происходят, и между ними начинаются дебаты по поводу того, существует ли вообще айсберг, кто-то жалуется, что спасательные жилеты вредны и могут вызвать аллергии", - сказал Ушаков, добавив, что в Латвии убедительное большинство не верит, что они каким-то образом могут изменить ситуацию в стране, можно сказать, что пассажиры не верят, что в их силах добиться того, чтобы команда повернула штурвал.