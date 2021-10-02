Ушаков: Латвия приближается к апокалипсису

В своей речи он отметил, что Латвия сейчас находится на пороге большой катастрофы. В течение уходящей недели можно было услышать, что в день Covid-19 заражаются примерно 1200 жителей, а умирают - десять. С такой скоростью заболеваемости до конца года только от Covid-19 умрет примерно 1000 человека, не считая больных другими заболеваниями.

"Пока отдельные страны-участницы ЕС готовятся к тому, что можно будет выдохнуть и начать думать о рождественском утре, Латвия приближается к апокалипсису со всеми вытекающими из этого последствиями.

Это касается всех сфер - в школах "выгорают" педагоги, а в больницах - медицинский персонал. Мы можем на полученные от ЕС миллионы открывать новые школы и больницы, но в них некому будет работать", - отметил Ушаков.

По словам политика, со всех сторон можно слышать, что ответственность за то, что происходит в стране, находящейся на пороге катастрофы, должно взять на себя правительство. Ушаков указал, что мы находимся на судне, направляющемся к айсбергу. Вместо того, чтобы повернуть штурвал, команда судна находится на капитанском мостике и ссорится по поводу того, что нужно раздать пассажирам листики и предупредить их, что корабль движется к айсбергу.