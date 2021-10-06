Компания Microsoft запустила Windows 11. Что в ней нового

Все это немного напоминает внешний вид меню, которые можно встретить на смартфонах. Microsoft также отказалась от квадратных "плиток", на которых располагались иконки в стартовом меню Windows 10.

По словам Паная, разработчики учли уроки Windows 8, вышедшей в 2012 году - в этой версии операционной системы было решено полностью отказаться от меню "Старт", что вызвало резкое недовольство пользователей. В результате компания передумала и ввела его снова. "Такие вещи многому учат, после этого нужно вносить изменения", - признается Панай.

Панос Панай возглавляет проект Windows 11 ФОТО: Getty Images

При разработке Windows 11 программисты Microsoft наблюдали за тем, как люди пользуются своими компьютерами, объясняет Панай: "На что они кликают, в какую область экрана смотрят, когда работают в наших лабораториях".

"Поскольку мы учимся на том, что было в прошлом, мы можем быть уверены, что теперь все в порядке, - уверяет менеджер. - Кнопка "Старт" очень хорошо видна. Она находится в самом центре экрана. Мы ее не убрали".

"Новая эра"

В 2015 году, когда Microsoft выпустила Windows 10, она заявила, что это последняя версия операционной системы. Представители компании прямо утверждали, что Windows 11 не будет. Но это решение решили пересмотреть.

"Сейчас пришел момент, когда в мире персональных компьютеров наступает новая эра, - говорит Панай. - Я думаю, что Windows 11 олицетворяет этот момент, дает ему сигнал".

С точки зрения дизайна в новой версии операционной системы отдается предпочтение закругленным углам, упрощен внешний вид большинства меню и папок. Пользователи также получили новые способы размещения окон на экране, из них теперь можно создавать таблицы.

Кроме того, возвращаются "виджеты" - главное новшество вышедшей в 2007 году Windows Vista. Правда теперь они не будут висеть в месте, которое выбирает пользователь, их место фиксировано - на панели в левой части экрана, они будут связаны с сервисами Microsoft.

В новой операционной системе есть и более значительные изменения, чем внешний вид интерфейса. Теперь в нее интегрированы игровое приложение Xbox и коммуникационная программа Microsoft Teams, которая заменит Skype (также принадлежащий компании Microsoft).

Полностью обновлен магазин для приложений Microsoft Store - аналог App-store и Google Play для Windows. Теперь в нем будет можно купить программы других разработчиков - при этом Microsoft не намерена брать за это значительные комиссионные.

Одна из новых функций, вызвавших наибольшее удивление экспертов, - возможность установки в Windows аппликаций для смартфонов на Android, правда, их нужно устанавливать через магазин программного обеспечения Amazon.

Первые пользователи Windows 11 говорят, что встроенная функция поиска в интернете работает очень быстро, однако при выдаче результатов система отдает предпочтение собственным сервисам Microsoft: браузерам Bing и Edge.

Время обновить систему?

Любители компьютерных игр смогут воспользоваться одной из новых функций Windows 11: технологией под названием Direct Storage. В компании говорят, что с ее помощью графическая карта будет получать данные с дисков без обращения к главному процессору, что должно значительно сократить время загрузки.

Однако эта функция, так же как некоторые другие новшества Windows 11, требует, чтобы компьютер пользователя был достаточно современным. Поэтому некоторые обладатели установить обновление не смогут, а часть не смогут воспользоваться всеми его преимуществами.

Windows 11 работает только на компьютерах с процессором TPM, где хранятся криптографические ключи для защиты информации. Подобные чипы устанавливаются на современных устройствах.

С полными минимальными требованиями к компьютерам для установки обновления можно ознакомиться здесь.

"Если ваше устройство не отвечает этим требованиям, оно может не иметь права на обновление до Windows 11, так что, возможно, вам следует подумать о покупке нового компьютера", - пишет Microsoft.

Одновременно с появлением Windows 11 компания выпустила на рынок несколько компьютеров собственного производства.