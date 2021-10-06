В Гватемале жители избили и чуть не линчевали медиков и уничтожили вакцины против Covid-19

Инцидент произошел в понедельник в Магиле. Около десяти сотрудников Министерства здравоохранения были избиты и несколько часов находились в заложниках, рассказало министерство.

Жители поселка угрожали их линчевать, чтобы это предотвратить, пришлось вмешаться местным властям.

Жители поселка уже ранее организовывались, чтобы остановить вакцинацию против Covid-19. Почему именно они отказываются прививаться, неизвестно.

В Гватемале, в которой проживают 18 миллионов человек, работников сферы здравоохранения направляют осуществлять вакцинацию в отдаленные округа. Иногда им пешком приходится преодолевать значительные расстояния.

Несколько общин оказали противостояние вакцинационным кампаниям. Причины, чтобы не вакцинироваться, называют самые разные, начиная с культурных и религиозных взглядов и заканчивая слухами.