В Гватемале жители избили и чуть не линчевали медиков и уничтожили вакцины против Covid-19
В Гватемале жители одного из поселков напали на сотрудников здравоохранения, вакцинировавших людей против Covid-19, и уничтожили примерно 50 доз, пишет dpa.
В Гватемале жители одного из поселков напали на сотрудников здравоохранения, вакцинировавших людей против Covid-19, и уничтожили примерно 50 доз, пишет dpa.
Инцидент произошел в понедельник в Магиле. Около десяти сотрудников Министерства здравоохранения были избиты и несколько часов находились в заложниках, рассказало министерство.
Жители поселка угрожали их линчевать, чтобы это предотвратить, пришлось вмешаться местным властям.
Жители поселка уже ранее организовывались, чтобы остановить вакцинацию против Covid-19. Почему именно они отказываются прививаться, неизвестно.
В Гватемале, в которой проживают 18 миллионов человек, работников сферы здравоохранения направляют осуществлять вакцинацию в отдаленные округа. Иногда им пешком приходится преодолевать значительные расстояния.
Несколько общин оказали противостояние вакцинационным кампаниям. Причины, чтобы не вакцинироваться, называют самые разные, начиная с культурных и религиозных взглядов и заканчивая слухами.
Полный курс вакцинации завершили всего около 14% жителей Гватемалы.