В Краславском крае пожар уничтожил ферму вместе с автомобилями и домашней живностью

Пожарные получили вызов на пожар в жилом доме в пятницу около 13:30. На месте происшествия было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров. Его крыша уже обрушилась.

Также на общей площади 160 квадратных метров огнем уничтожило амбар, где сгорело три легковых автомобиля, два сарая общей площадью 40 квадратных метров и 15 тюков сена. В амбаре содержалось 17 кур и 15 кроликов, которые погибли в огне.

Общая площадь пожара составила 430 квадратных метров, ему была присвоена категория повышенной опасности. На борьбу с огнем у пожарных ушло около семи часов.

Также VUGD сообщает, что 2 мая около 16:30 получила вызов в Падурскую волость Кулдигского края, где горела крыша одноэтажного жилого каменного здания с мансардным этажом на площади 250 квадратных метров. Горели также два деревянных сарая площадью 52 квадратных метра и деревянные конструкции каменного здания, расположенного рядом. На тушение пожара повышенной опасности ушло около пяти часов.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 71 вызов: 29 - на пожаротушение, в том числе 12 на тушение огня, 25 - на аварийно-спасательные работы, а 17 вызовов были ложными.